Αγωνία και αναμονή στον Αρη τις τελευταίες ώρες, μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στη σημερινή προπόνηση.

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός διαμαρτυρήθηκε για πόνους στο δεξί προσαγωγό και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέχρι αύριο (27/02), δίχως να αποκλείεται ακόμα και το ενδεχόμενο της θλάσης.

Ο Σκανδιναβός είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ντέρμπι της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Λορέν Μορόν. Ο Ανδαλουσιανός φορ συμμετείχε για τρίτη μέρα στις προπονήσεις, αλλά άχι σε φουλ ρυθμούς. Την ίδια στιγμή Γαλανόπουλος και Μισεουί παραμένουν εκτός.

Η πιθανή απουσία του Γένσεν στερεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου μία λύση από τη μεσοεπιθετική του τριάδα, έχοντας βέβαια έτσι κι αλλιώς στο μυαλό του την αναπροσαρμογή των πλάνων για τη μεσαία γραμμή. Οχι μόνο σε νέα πρόσωπα αλλά και διαφορετικούς ρόλους που σκέφτεται να δώσει σε κάποιους ποδοσφαιριστές.