Ξανά στη φυλακή οδηγείται ο Χρήστος Μαυρίκης, καθώς ανακλήθηκε το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού που του είχε επιβληθεί από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε από το Τμήμα Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη σε συνέχεια των νέων ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν εις βάρος του και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Οι διώξεις σχετίζονται με το περιστατικό πυροβολισμών στα Σπάτα, στις 16 Φεβρουαρίου, και την πολύωρη επιχείρηση σύλληψής του που ακολούθησε. Ο 71χρονος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, ύστερα από πυροβολισμούς που έριξε στον αέρα έπειτα από διαπληκτισμό. Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τον Απρίλιο, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγες μέρες στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο γνωστός για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τους κοριούς το 1989 και καταδικασμένος Χρήστος Μαυρίκης, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Ντοκουμέντο του MEGA έδειχνε τον Χρήστο Μαυρίκη με το όπλο στο χέρι, λίγο πριν συλληφθεί.

Ο Χρήστος Μαυρίκης κρατούσε το όπλο στο χέρι του, δευτερόλεπτα πριν πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.

Η ώρα ήταν 7 παρά τέταρτο. Οι φωνές του αναστάτωσαν την γειτονιά. Διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα και την οικογένειά του, στους οποίους νοικιάζει ένα διαμέρισμα. Ξαφνικά ο ένοπλος σήκωσε ψηλά το χέρι και πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές. Στο σημείο επικράτησεπανικός.

«Μου λέει θέλω ενοίκιο 600 ευρώ, οκ εγώ δεν του λέω δεν έχω πρόβλημα δώστε μου συμβόλαιο. Πήγε πάνω πήρε όπλο, μπαμ μπαμ κάνει μπροστά στο παιδί», είπε το θύμα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής όπου προσπάθησε να πείσει τον Χρήστο Μαυρίκη που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, να παραδοθεί.

Γύρω από το σπίτι του στα Σπάτα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τα μεσάνυχτα, όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.