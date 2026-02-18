Στις 23 Απριλίου θα δικαστεί από το αυτόφωρο πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο Χρήστος Μαυρίκης ο οποίος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων μετα τη σύλληψή του στο σπίτι του στα Σπάτα.

Η δίκη του είχε προσδιοριστεί για σήμερα αλλά αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον διαπληκτισμό το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Χαμογελαστός βγήκε από την Ευελπίδων

Χαμογελαστός, συνοδεία αστυνομικών, βγήκε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Χρήστος Μαυρίκης, λίγο πριν τις έξι το απόγευμα. Η δίκη του για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Σπάτα πήρε αναβολή.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο γνωστός για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τους κοριούς το 1989 και καταδικασμένος Χρήστος Μαυρίκης, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Ντοκουμέντο του MEGA απαθανατίζει τον Χρήστο Μαυρίκη με το όπλο στο χέρι, λίγο πριν συλληφθεί.

Ο Χρήστος Μαυρίκης κρατάει το όπλο στο χέρι του, δευτερόλεπτα πριν πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.

Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Οι φωνές του αναστατώνουν την γειτονιά. Διαπληκτίζεται με έναν άνδρα και την οικογένειά του, στους οποίους νοικιάζει ένα διαμέρισμα. Ξαφνικά ο ένοπλος σηκώνει ψηλά το χέρι και πυροβολεί στον αέρα δύο φορές. Στο σημείο επικρατεί πανικός.

«Μου λέει θέλω ενοίκιο 600 ευρώ, οκ εγώ δεν του λέω δεν έχω πρόβλημα δώστε μου συμβόλαιο. Πήγε πάνω πήρε όπλο, μπαμ μπαμ κάνει μπροστά στο παιδί», είπε το θύμα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής όπου προσπαθεί να πείσει τον Χρήστο Μαυρίκη που έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, να παραδοθεί.

Για 5 ώρες διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούσε να πείσει τον Χρήστος Μαυρίκη να παραδοθεί. Γύρω από το σπίτι του στα Σπάτα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τα μεσάνυχτα, όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.