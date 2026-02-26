«Έρχεται με το αυτοκίνητο για να μας σκοτώσει»

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, που παρουσιάζει αποκλειστικά το MEGA, αρχικά το ΙΧ χτυπάει ένα μηχανάκι και στη συνέχεια πέφτει στην τζαμαρία του καταστήματος.

«Μας έκανε φασαρίες διάφορες και τον σπρώξαμε να τον βγάλουμε έξω. Μου ‘έπαιξε’ εμένα μία πίσω πλάτη και με πέταξε στον δρόμο κάτω. Χτύπησα και ευτυχώς δεν περνούσε αυτοκίνητο να με κόψει στη μέση», λέει η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ.

«Στις 5 η ώρα μπήκε μέσα, φαινόταν ότι δεν ήταν καλά, μας ρώτησε, σάντουιτς ήθελε, πήγα να του δείξω και λέει είσαι επιθετική».

Μετά τον πρώτο καυγά, δεν σταμάτησε το κακό.

«Δεν περνάνε 2 – 3 λεπτά και έρχεται με το αυτοκίνητο για να μας σκοτώσει. Μπήκε μέσα στο μαγαζί, έριξε τα ψυγεία, έβαλε τη μηχανή του ανθρώπου από κάτω», λέει η ιδιοκτήτρια.

Το σκηνικό συνεχίζεται με ένα τρίτο πρόσωπο που συμπλέκεται με τον οδηγό, στην προσπάθεια να τον βγάλει από το αμάξι.

«Ο άνθρωπος ψαχνόταν για φασαρία. Καλά που ήταν το δικό μου μηχανάκι να του βάλει ένα φρένο, αν δεν ήταν θα μας είχε πάρει και θα μας είχε πετάξει στο ντουβάρι όλους».

«Πότε πότε κάνει τέτοια»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του οδηγού, σημειώνει:

«Ένας φίλος του μου είπε ότι τράκαρε και ότι θα τον πάνε Αυτόφωρο, κάτι τέτοιο. Τσακώθηκαν από ό,τι μου είπε ο φίλος του. Τσακώθηκαν. Του έβρισε την μάνα και μπήκε με το αυτοκίνητο στην βιτρίνα. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα ακριβώς και εγώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Διαπληκτίστηκαν; Φώναξε τον γιο της αυτή (η ιδιοκτήτρια). Βρίστηκαν και τσακώθηκε με τον γιο της. Αυτό ξέρω. (…) Απλά εκνευρείζεται, πότε πότε κάνει τέτοια».