Σοκαριστικό βίντεο κάνει το γύρο του Διαδικτύου, που δείχνει μια επίθεση ενός ληστή εναντίον μιας υπαλλήλου σε σούπερ μάρκετ της Ισπανίας.

Στις εικόνες, που κατέγραψε η κάμερα κλειστού κυκλώματος του σούπερ μάρκετ της Ciudad Jardin στη Μάλαγα της νότιας Ισπανίας, διακρίνεται ο 40χρονος ληστής με καταγωγή από το Καμερούν να μπαίνει στο κατάστημα, να αρπάζει την ανυποψίαστη Παραγουανή ταμία και να της κάνει κεφαλοκλείδωμα προκειμένου να κλέψει χρήματα από το ταμείο.

Η αβοήθητη γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά ο ληστής την έσυρε στο μπάνιο και την απείλησε με μαχαίρι να του δώσει κι άλλα χρήματα. Η ταμίας προσπάθησε να του εξηγήσει ότι δεν υπήρχαν άλλα λεφτά, όταν την απείλησε με μαχαίρι. «Εκεί ήταν που πίστεψα ότι θα με σκότωνε», είπε η ίδια μετά το συμβάν.

Ο ληστής την κλείδωσε στο μπάνιο, επέστρεψε στο ταμείο και έφυγε ανενόχλητος.

In Malaga, Spain, an immigrant allegedly strangled and robbed a cashier at a supermarket. pic.twitter.com/tK5di9D2OZ

— Insider Corner (@insiderscorner) April 30, 2024