Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, έπειτα από σύγκρουση πέντε Ι.Χ. φορτηγών οχημάτων.

Στην περιοχή του Ασπροπύργου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων (5 Ι.Χ.Φ.) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.