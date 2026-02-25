Ο Oliver ‘Power’ Grant, ο επιχειρηματικός νους πίσω από το θρυλικό συγκρότημα Wu-Tang Clan, πέθανε σε ηλικία 52 ετών.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε την Τρίτη, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί η αιτία.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, μέλη του Wu-Tang – ανάμεσά τους οι Method Man, RZA και Raekwon – καθώς και καλλιτέχνες από όλη τη hip-hop σκηνή, εξέφρασαν τη θλίψη τους και απέτισαν φόρο τιμής.

Ο Method Man ανάρτησε φωτογραφία του με τον Power στο Instagram, γράφοντας: «Καλό παράδεισο, αδελφέ μου, καλό ταξίδι! #pookie #power Αδελφέ, δεν είμαι καλά…»

Ο RZA δημοσίευσε ένα μαύρο τετράγωνο συνοδευόμενο από το τραγούδι Είναι τόσο δύσκολο να πεις αντίο στο παρελθόν των Boyz II Men, προσθέτοντας τη λεζάντα «5» – αναφορά στη φιλοσοφία της Five-Percent Nation που ενέπνευσε το ψευδώνυμο του Grant.

Ο Raekwon σημείωσε: «ΔΥΝΑΜΗ, ήμασταν παντού… τώρα είσαι παντού! Ο Ύψιστος είναι ελεήμων, σ’ αγαπάει..»

Η πορεία και η κληρονομιά του Power

Το Wu-Tang Clan ιδρύθηκε στο Staten Island της Νέας Υόρκης το 1992 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της hip-hop.

Η αρχική σύνθεση περιλάμβανε τους RZA, GZA, Ol’ Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God και Masta Killa.

Παιδικός φίλος του RZA, ο Grant διαδραμάτισε καθοριστικό – και συχνά υποτιμημένο – ρόλο στη μεταμόρφωση του Wu-Tang Clan από μια τοπική ραπ ομάδα σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Πολύ πριν οι αστέρες της hip-hop ασχοληθούν με τη μόδα, εκείνος διέκρινε τη δυναμική της σύνδεσης μουσικής, ένδυσης και πολυμέσων.

Ήταν βασικός συντελεστής στη δημιουργία του Wu Wear, ενός από τα πρώτα streetwear brands που ανήκαν σε καλλιτέχνες, το οποίο αποτέλεσε προσοδοφόρο επέκταση της επιτυχίας του συγκροτήματος.

Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν το Wu-Tang για κομμάτια όπως το Protect Ya Neck και το Method Man – τραγούδια που ο Grant βοήθησε να χρηματοδοτηθούν και να προβληθούν – ήταν το επιχειρηματικό του όραμα που έθεσε τις βάσεις για τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών.

Η φιλοσοφία και η επίδρασή του

Σε συνέντευξή του το 2011 στο Passion of the Weiss, είχε δηλώσει: «Wu Wear was pretty much like our entry in the fashion biz, but before I was in Wu Wear, I was making and marketing the first Wu records with RZA.»

Και πρόσθεσε: «Όλα όσα μάθαμε ήταν σκληρά μαθήματα ζωής. Τα καταλαβαίνεις καθώς προχωράς και παίρνεις υποδείξεις από εκείνους που κάνουν ενεργά πράγματα..»

«Πολλά από αυτά ήταν δοκιμές και λάθη.,» συνέχισε. «Δεν υπήρχαν πρότυπα.»

Η επιρροή του Grant ξεπέρασε τα όρια του Wu-Tang Clan, με καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της hip-hop να αναγνωρίζουν τη συμβολή του.

Ο βετεράνος ράπερ Cam’ron έγραψε στο Instagram: «Γαμ***το, φίλε! Ευχαριστώ για όλα, θρύλε @wutangbrand..»

Ο παραγωγός DJ Premier τον χαρακτήρισε «παγκόσμιο κίνημα» και «πρωτοπόρος για τον πολιτισμό», αναπολώντας στιγμές από κοινές περιοδείες και τη βαθιά φιλία τους.

Ο μουσικός παραγωγός Steve Rifkind, που υπέγραψε το Wu-Tang στη Loud Records τη δεκαετία του 1990, απέτισε επίσης φόρο τιμής, λέγοντας πως ο Grant ήταν σαν αδελφός του από τότε που γνωρίστηκαν το 1993 και ότι η επιρροή του, επαγγελματικά και προσωπικά, ήταν ανυπολόγιστη.