Δύο γυναίκες που είχαν πάει για σκι την Κυριακή στην περιοχή Λα Σαπέλ ντ’Αμποντάνς, στην Άνω Σαβοΐα της ανατολικής Γαλλίας, βρέθηκαν θαμμένες στο χιόνι τη Δευτέρα. Ο θάνατός τους ανεβάζει σε 30 τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας χιονοστιβάδων από την έναρξη της σεζόν στη Γαλλία.

Οι δυο γυναίκες δεν παρουσιάστηκαν στη δουλειά τους το πρωί της Δευτέρας. Η απουσία τους κινητοποίησε φίλους και συναδέλφους τους, που άρχισαν να τις αναζητούν. Τα θύματα ήταν από την περιοχή, σύμφωνα με τη χωροφυλακή της Αμποντάνς.

Το αυτοκίνητό τους βρέθηκε κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο και αργότερα ελικόπτερο ανίχνευσε σήματα από πομποδέκτες σε σημείο όπου είχε προκληθεί χιονοστιβάδα.

Τις γυναίκες εντόπισαν διασώστες θαμμένες στο χιόνι. Η μία βρισκόταν σε βάθος 50 εκατ. και η άλλη σε βάθος 1,5 μ., σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.