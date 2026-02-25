Η Εκτελεστική Επιτροπή γνωστοποίησε το πρόγραμμα των επόμενων φιλικών αναμετρήσεων των εθνικών μας ομάδων, με την Εθνική Ελλάδας να προγραμματίζει ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο τον Ιούνιο.

Μετά την αποτυχία στα προκριματικά του Μουντιάλ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στρέφει πλέον το βλέμμα του στο Nations League που αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2026 και στη συνέχεια στα προκριματικά του Euro 2028. Μέχρι τότε, θα δώσει σειρά φιλικών αγώνων ώστε να διατηρηθεί σε αγωνιστικό ρυθμό.

Η αρχή θα γίνει στις 27 Μαρτίου (21:00) απέναντι στην Εθνική Παραγουάης στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στις 31 Μαρτίου η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διεξαγωγή ακόμη ενός φιλικού τον Ιούνιο στο Παγκρήτιο, με τον αντίπαλο να οριστικοποιείται μετά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στα τέλη Μαρτίου. Το Ηράκλειο έχει εξελιχθεί σε σταθερό «σπίτι» για τέτοιες αναμετρήσεις, όπως είχε συμβεί και την περασμένη χρονιά με αγώνες απέναντι στη Εθνική Βουλγαρίας και την Εθνική Σλοβακίας.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες, η Εθνική Ελλάδας Ελπίδων θα βρεθεί στην Κροατία από 25 έως 31 Μαΐου 2026 για φιλικά με την Εθνική Κροατίας και την Εθνική Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αντίστοιχα, η Εθνική Ελλάδας Νέων θα ταξιδέψει στην Κύπρο (26-30 Μαΐου), όπου θα αντιμετωπίσει την Εθνική Κύπρου και την Εθνική Αγγλίας σε φιλικές αναμετρήσεις.