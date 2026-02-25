Η Κάθριν Σορτ, κόρη του διάσημου ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, πέθανε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ», αναφέρει η οικογένεια σε επίσημη δήλωσή της. «Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το TMZ, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, η 42χρονη βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 18:00. Πηγή από τις αρχές ανέφερε στους Los Angeles Times ότι ο θάνατός της αποδίδεται σε αυτοχειρία.

Η Κάθριν ήταν ένα από τα τρία παιδιά που υιοθέτησαν ο Σορτ και η σύζυγός του, Νάνσι Ντόλμαν (Nancy Dolman). Παρότι προτιμούσε να κρατά χαμηλό προφίλ, συνόδευε κατά καιρούς τον πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις και εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Το 2006 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) με πτυχίο στην Ψυχολογία και στις Σπουδές Φύλου και Σεξουαλικότητας. Το 2010 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC).

Στη συνέχεια εργάστηκε ως αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός σε ιδιωτικό ιατρείο, παρέχοντας ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Σύμφωνα με το People, είχε επίσης δραστηριοποιηθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση Bring Change 2 Mind, η οποία επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία των νέων.

Η οικογένεια και η προσωπική πορεία

Η μητέρα της, Νάνσι Ντόλμαν, γνώρισε τον Μάρτιν Σορτ το 1972 κατά τη διάρκεια της παραγωγής του μιούζικαλ «Godspell». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1980 και απέκτησε μέσω υιοθεσίας την Κάθριν και τους δύο μικρότερους αδελφούς της, Χένρι και Όλιβερ.

Η Ντόλμαν απεβίωσε το 2010, σε ηλικία 58 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών. Ο Σορτ είχε περιγράψει τα χρόνια που ακολούθησαν ως «δύσκολα» σε συνέντευξή του στον Guardian το 2012.

Αυτή την περίοδο, ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται σε περιοδεία μαζί με τον επί σειρά ετών φίλο και συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Only Murders in the Building», Στιβ Μάρτιν (Steve Martin). Η επόμενη παράστασή τους είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, στο Μιλγουόκι.