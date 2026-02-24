Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος της Κάθριν, κόρης του γνωστού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Η είδηση σκόρπισε συγκίνηση στους οικείους της και σε όσους τη γνώριζαν.

Σύμφωνα με το TMZ, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο σπίτι της Κάθριν στους Hollywood Hills, όπου τη βρήκαν νεκρή από αυτοπυροβολισμό. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η Κάθριν ήταν η θετή κόρη του 75χρονου Μάρτιν Σορτ και της αείμνηστης συζύγου του Nancy Dolman, η οποία είχε φύγει από τη ζωή το 2010. Εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός στο Λος Άντζελες και συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση Bring Change 2 Mind, που στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας.

Ο Μάρτιν Σορτ, που αυτή την περίοδο περιοδεύει μαζί με τον στενό του φίλο Steve Martin, έχει προγραμματισμένη μια sold-out παράσταση στη Μινεάπολη το προσεχές Σάββατο. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν θα εμφανιστεί στη σκηνή μετά την τραγική απώλεια της κόρης του.

Σε δήλωση της οικογένειας αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».