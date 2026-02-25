Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στα Άγραφα, προκαλώντας τεράστιες ζημιές από κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο. Στη Δάφνη, ένας ιστορικός νερόμυλος που λειτουργούσε από το 1820 καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κάτοικοι περιγράφουν ένα σκηνικό πρωτοφανούς καταστροφής, με την περιοχή να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, απηύθυνε έκκληση μέσω του Lamia Polis για άμεση κρατική στήριξη, τονίζοντας πως «αυτή τη φορά οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες». Όπως σημείωσε, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο οι υποδομές και η τοπική κληρονομιά υπέστησαν σοβαρό πλήγμα.

Δάφνη: Το βουνό «κατέβηκε» στο χωριό

Η κατάσταση στη Δάφνη παραμένει κρίσιμη. Μια μεγάλη κατολίσθηση κατέστρεψε τον ενεργό νερόμυλο του 1820, με τον δήμαρχο να δηλώνει: «Δεν έμεινε ούτε πέτρα. Όλα κατέληξαν στο ποτάμι».

Σύμφωνα με το LamiaNow, το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών συνεχίζουν να κατεβαίνουν από το βουνό. Πριν την κατολίσθηση, συνεργεία του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν τις υποδομές ώστε να διοχετευτούν τα νερά, όμως περίπου μία ώρα αργότερα σημειώθηκε η κατάρρευση μεγάλου τμήματος του βουνού.

Ο κεντρικός δρόμος προς το χωριό έχει υποστεί σοβαρές καθιζήσεις, που σε ορισμένα σημεία ξεπερνούν το ένα μέτρο, καθιστώντας την πρόσβαση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Καταστροφές προς την Ιερά Μονή Τατάρνας και στους οικισμούς

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στον δρόμο προς την Ιερά Μονή Τατάρνας, αλλά και στον άξονα προς Τρυπόταμο. Σε πολλά σημεία έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καθιζήσεις και πτώσεις βράχων.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και άλλες περιοχές του Δήμου, όπως τα χωριά Πρασιά και Κέδρα. Συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση τεράστιων βράχων από το οδικό δίκτυο, ωστόσο το μέγεθος των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες της δημοτικής αρχής.

Έκτακτη σύσκεψη και αίτημα κρατικής στήριξης

Ο Δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας για την καταγραφή των ζημιών και τη δρομολόγηση ενεργειών χρηματοδότησης.

Ο δήμαρχος Καρδαμπίκης απευθύνει δημόσια έκκληση για:

– Άμεση καταγραφή και οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

– Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των υποδομών.

– Ουσιαστική στήριξη κατοίκων και επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, «είναι αδύνατο ο Δήμος Αγράφων να ανταπεξέλθει μόνος του στο τεράστιο κόστος που απαιτείται. Χρειαζόμαστε βοήθεια τόσο από την Περιφέρεια όσο και από την κεντρική κυβέρνηση».

Φωτογραφίες: Lamia Now