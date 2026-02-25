To Dacia Hipster ίσως να είναι από τα πρώτα ηλεκτρικά που θα εκδημοκρατίσουν την ηλεκτροκίνηση! Θα κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ κοντά στις 15.000 ευρώ! Εχει πλάτος μόλις 1,55 μ., ύψος 1,53 μ. και μήκος 3 μ. – μικρότερο από οποιοδήποτε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί αυτήν τη στιγμή – ωστόσο διαθέτει τέσσερα καθίσματα κανονικού μεγέθους και έως 500 λίτρα χώρου φόρτωσης με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Στόχος της Dacia είναι να «δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες κινητικότητας» ενόψει του αυξανόμενου κόστους που προκαλείται από τους κανονισμούς και την ηλεκτροκίνηση, με το Hipster να οραματίζεται ένα μοντέλο που θα είναι χαμηλότερο ακόμη και από το Spring EV – ένα από τα φθηνότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Το Dacia Hipster Concept είναι 100% ηλεκτροκίνητο και προσαρμοσμένο στις καθημερινές ανάγκες, με στόχο τον περιορισμό έως και 50% του αποτυπώματος άνθρακα, σε σύγκριση με τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα.

Μετά το Hipster έρχεται και το Renault Twingo E‑Tech που θα ξεκινά από 19.990 ευρώ.