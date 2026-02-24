Σεισμός στην Ταϊβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο κοντά στις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής και σεισμολογικής υπηρεσίας της νήσου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης.

🚨A 5.6 magnitude earthquake struck just off the coast of Taiwan’s northeastern county of Yilan on Tuesday, the island’s weather administration said, with no immediate reports of damage. More details 🔗https://t.co/uxyrSzQE4L pic.twitter.com/zqxm7qlTbs — Hindustan Times (@htTweets) February 24, 2026

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, όπου κτίρια ταρακουνήθηκαν έντονα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων.