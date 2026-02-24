Σεισμός στην Ταϊβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο κοντά στις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής και σεισμολογικής υπηρεσίας της νήσου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, όπου κτίρια ταρακουνήθηκαν έντονα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων.

