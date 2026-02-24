Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών φωτίστηκε απόψε στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

 

 

Σε σχετική δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε: «Σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων».

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ακόμη: «Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, ενάντια σε κάθε μορφή ρεβιζιονισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη».

