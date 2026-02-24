Ήµουν στο Παρίσι, στο Sciences Po, σε µια αίθουσα που καταλάβαινε κάτι που ο υπόλοιπος κόσµος µόλις αρχίζει να ονομάζει: το ψηφιακό µέλλον της Ευρώπης δεν θα κριθεί σε επιτροπές κανονισµών. Θα κριθεί, στην αρχιτεκτονική του χρήµατος. Ο οµιλητής που έκλεισε τη συνάντηση το έκανε αυτό αδιαµφισβήτητα σαφές.

Της Paloma Castro Martínez — Διευθύνουσα Εταίρος, DARWIN ASSOCIATES · Παρίσι

Η Ευρώπη ήταν πρώτη. Στα ψηφιακά δικαιώµατα — η ισπανική Carta de Derechos Digitales το 2021, πριν από οποιονδήποτε άλλον. Στη ρύθµιση της τεχνητής νοηµοσύνης. Στην προστασία δεδοµένων. Στην ίδια την ιδέα ότι η καινοτοµία και οι ατοµικές ελευθερίες είναι το ίδιο εγχείρηµα. Το να είσαι πρώτος θα έπρεπε να αποτελεί πλεονέκτηµα. Και εξακολουθεί — εκτός αν αποτύχουµε να το συνδέσουµε µε αυτό που κάνει τα δικαιώµατα πραγµατικά: τα χρήµατα.

Η συνάντηση στο Sciences Po έφερε µαζί µια αίθουσα που γνώριζε ήδη τα διακυβεύµατα. Τα stablecoins σε δολάρια διακινούν πλέον 15 τρισεκατοµµύρια δολάρια σε συναλλαγές µέσα σε επτά µήνες. Κρατούν πάνω από 120 δισεκατοµµύρια δολάρια σε αµερικανικά οµόλογα ως εγγύηση. Ο GENIUS Act κατοχυρώνει νοµικά αυτή τη δοµή. Εν τω µεταξύ, τα stablecoins σε ευρώ

αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 350 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή η ασυµµετρία δεν είναι τυχαία. Είναι αρχιτεκτονική.

Και µετά είναι οι δικαστές του ΔΠΔ. Μπήκαν στη λίστα κυρώσεων του αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών. Τα πιστωτικά τους κόπηκαν από τη µια µέρα στην άλλη. Λογαριασµοί πάγωσαν. Δεν έχασαν την ελευθερία τους. Έχασαν την πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Γιατί αυτό το σύστηµα λειτουργεί πάνω σε υποδοµή που απαντά στην Ουάσινγκτον — όχι στη Χάγη.

Κοιτάξτε ποιος διεκδικεί εξουσία πάνω στην ψηφιακή εποχή αυτή τη στιγµή. Η Ουάσινγκτον, µε την «υποδοµή» του δολαρίου και τις λίστες κυρώσεών της. Οι Βρυξέλλες, µε το ρυθµιστικό τους οπλοστάσιο — και το εξαιρετικό γεγονός ότι πριν τα Χριστούγεννα, το αµερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέβαλε απαγόρευση θεώρησης στον Thierry Breton, τον αρχιτέκτονα του ψηφιακού νοµικού πλαισίου της Ευρώπης. Και η Ρώµη, όπου ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ετοιµάζει εγκύκλιο για την τεχνητή νοηµοσύνη, βασισµένη στο Antiqua et Nova που προειδοποιεί ότι η συγκέντρωση ισχύος ΤΝ στα χέρια λίγων εταιριών αποτελεί «σηµαντικό ηθικό ζήτηµα».

Και τότε ο Breton µπήκε στην αίθουσα. Αυτοπροσώπως. Ως ο τελευταίος οµιλητής. Ο άνδρας που η Ουάσινγκτον απαγόρευσε να εισέλθει στις ΗΠΑ στάθηκε στο βήµα του Sciences Po και είπε, απλά: απλώς εφαρµόστε το κράτος δικαίου.

Το επιχείρηµά του ήταν χειρουργικό. Οι δασµοί, είπε, δεν είναι όπλο — είναι νοµικό µέσο. Οι ΗΠΑ επικαλούνται το άρθρο 232, το άρθρο 122, νοµικούς µηχανισµούς εµπορικού δικαίου που υπάρχουν ακριβώς για να διοχετεύουν τις οικονοµικές διαφορές µέσα από νοµικά πλαίσια αντί για ωµή ισχύ. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει το ίδιο. Να χρησιµοποιεί τον νόµο. Να τον εφαρµόζει χωρίς δισταγµό. Όχι ως αντίποινα — ως κανονικότητα. Εισερχόµαστε σε µια περίοδο κανονικότητας, υποστήριξε. Η εποχή που κοιτούσαµε αλλού ενώ οι κανόνες αποδοµούνταν σιωπηλά, τελείωσε.

«Εφαρμόστε το κράτος δικαίου. Οι δασμοί δεν είναι όπλο — είναι νομικό μέσο. Εισερχόμαστε στην κανονικότητα. Η ΕΕ πρέπει να αμυνθεί. Ένας παγκόσμιος κοινός ψηφιακός χώρος είναι ο στόχος».

–Thierry Breton · Καταληκτικές Παρατηρήσεις · SCIENCES PO PARIS · 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Και ο ορίζοντας που διατύπωσε δεν είναι αµυντικός. Είναι εποικοδοµητικός: ένας παγκόσµιος κοινός ψηφιακός χώρος — διεπόµενος από κανόνες, όχι από το µέγεθος του ταµείου πίσω σου ή το εκτελεστικό διάταγµα που φτάνει µια Δευτέρα το πρωί. Αυτή είναι η θετική υπόθεση για αυτό που χτίζει η Ευρώπη. Όχι κυριαρχία ως φρούριο. Κυριαρχία ως προϋπόθεση για µια ψηφιακή τάξη, βασισµένη σε κανόνες, που λειτουργεί για όλους.

Αυτό ακριβώς έχουν κοινό η συζήτηση για τα stablecoins, το ψηφιακό ευρώ, το ζήτηµα των ασφαλών περιουσιακών στοιχείων, οι κυρώσεις κατά του ΔΠΔ, η απαγόρευση θεώρησης Breton και η εγκύκλιος του Βατικανού. Είναι η ίδια ιστορία αφηγηµένη από διαφορετικά βήµατα. Και το ερώτηµα είναι αν η Ευρώπη — που έγραψε πρώτη τους κανόνες — θα χτίσει επίσης την χρηματοοικονομική υποδοµή που τους «δίνει δόντια».

Το ψηφιακό ευρώ είναι τεχνικά έτοιµο. Η Lagarde το έχει πει. Η νοµοθεσία αναµένεται να ψηφιστεί το 2026. Το ερώτηµα που η Laurence Boone φέρνει σε κάθε δωµάτιο — ως επικεφαλής της Santander CIB Γαλλίας — είναι ποιος χρηµατοδοτεί τα ευρωπαϊκά ασφαλή περιουσιακά στοιχεία που θα δώσουν τη «σπονδυλική στήλη» στο ψηφιακό ευρώ. Χωρίς αυτά, το ψηφιακό εµπόριο της επόµενης γενιάς κινείται σε ράγες δολαρίου. Και οι ράγες δολαρίου, όπως ανακάλυψαν οι δικαστές του ΔΠΔ, µπορούν να κλείσουν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ · ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ

Ο John Tuld είχε δίκιο. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Η Ευρώπη επέλεξε τον πρώτο. Ο Breton τον επέλεξε. Η Ισπανία τον επέλεξε. Το Βατικανό τον επιλέγει. Τώρα το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα είναι αρκετά έξυπνη για τα χρήματα που στηρίζουν τα πάντα. Ο Breton το είπε από το βήμα: εφαρμόστε τον νόμο, χτίστε τον χώρο, υπερασπιστείτε τους κανόνες. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αλλά για πρώτη φορά εδώ και καιρό, η αίθουσα ένιωθε ότι ξέρει τι να κάνει στη συνέχεια.