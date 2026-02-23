Οδηγός στην Ισπανία κατάφερε να περάσει από τα διόδια για 16 χρόνια χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ, προκαλώντας αίσθηση και συζητήσεις γύρω από το φαινόμενο των αρνητών διοδίων.

Η υπόθεση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των διοδίων, ενός έμμεσου φόρου που καταβάλλεται για τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων. Το θέμα έχει απασχολήσει πολλές φορές την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του κινήματος «Δεν πληρώνω» στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο κίνημα αναπτύχθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ως αντίδραση απέναντι σε χρεώσεις για κοινωνικά αγαθά που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν ή με χαμηλότερο κόστος.

Κίνημα ανυπακοής και στην Ισπανία

Παρόμοια φαινόμενα εμφανίστηκαν και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, όπου το 2012 δημιουργήθηκε το κίνημα “Novullpagar” – που σημαίνει «Δεν πρόκειται να πληρώσω». Επρόκειτο για μια μορφή παθητικής αντίστασης, με οδηγούς να περνούν από τα διόδια χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο.

Η δράση του κινήματος επικεντρώθηκε στην Καταλονία και είχε ως αποτέλεσμα περίπου 100.000 καταγγελίες. Από αυτές, επιβλήθηκαν περίπου 6.000 πρόστιμα, αποφέροντας στην τοπική κυβέρνηση έσοδα άνω των 300.000 ευρώ.

«Δεν είμαι απατεώνας, δεν έχω χρήματα»

Πάνω σε αυτό το κλίμα, ένας οδηγός από τη Γαλικία έγινε γνωστός καθώς περνούσε επί 16 χρόνια από τον αυτοκινητόδρομο AP-9, μεταξύ Λέρεθ και Βίγο, χωρίς να πληρώνει τα 3,15 ευρώ του διοδίου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε και συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές, ο ίδιος εξηγούσε το πώς το κατάφερνε. Όταν έφτανε στον σταθμό, έλεγε στους υπαλλήλους ότι δεν είχε χρήματα και επικαλούνταν το δικαίωμα διέλευσης, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να επιτραπεί η διέλευση μέσω ιδιωτικής έκτασης όταν δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή.

Όπως υποστήριζε, ο αυτοκινητόδρομος είχε ήδη αποσβεστεί και δεν είχαν πραγματοποιηθεί νέα έργα, επομένως θεωρούσε άδικο να πληρώνει 0,25 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία παραχώρησης AUDASA δεν προχώρησε ποτέ σε νομικές ενέργειες εναντίον του κατά τη διάρκεια αυτών των 16 ετών.