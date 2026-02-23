Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς η σορός που εντοπίστηκε σε χαράδρα ανήκει τελικά σε εκείνον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο γιος του 74χρονου αναγνώρισε ότι η σορός που ανασύρθηκε από το βουνό ανήκει στον πατέρα του.

Ο άτυχος άνδρας συμμετείχε σε ανάβαση μαζί με ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά. Το Σάββατο, κατά την πορεία προς την ψηλή κορυφή, σταμάτησε σε σημείο όπου είχε συμφωνηθεί να περιμένει τα υπόλοιπα μέλη. Ωστόσο, κατά την κατάβαση δεν συναντήθηκε μαζί τους στο προκαθορισμένο σημείο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε, χωρίς όμως να υπάρχει ανταπόκριση. Τα μέλη της ομάδας ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν ίχνη του.

Η σορός εντοπίστηκε τελικά σε χαράδρα της Αγίας Τριάδας, περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο όπου είχε χωριστεί από την υπόλοιπη ομάδα, βορειοανατολικά του Όρος Βελούχι.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ από την Αθήνα, τη Λάρισα και τη Λαμία, καθώς και μέλη της Διασωστικής Ευρυτανίας. Drones της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό, ενώ οι διασώστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, την ανέσυραν.