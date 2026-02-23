Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 75χρονος ορειβάτης που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελούχι, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε σε χαράδρα, όπου και εντοπίστηκε από τις ομάδες έρευνας που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί ο 75χρονος από το δύσβατο σημείο, όπου επιχειρούν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου και το απόγευμα της Κυριακής, οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της πυκνής ομίχλης, που δεν επέτρεπαν τη συνέχιση των ερευνών με ασφάλεια.

Στο σημείο βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του 75χρονου, οι οποίοι τον περιγράφουν ως έμπειρο ορειβάτη, με πλούσια δράση και πολλές αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Επίσης, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Με εμπειρία ο 74χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας πεζοπόρων με 17 μέλη από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του Βελουχιού.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο και, παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Μάλιστα όπως ανέφερε καλούσαν στο κινητό του τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε. Τότε ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση εντοπισμού.