Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αττική, με την κυκλοφορία να εντείνεται σταδιακά τόσο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ισθμό έως τα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα να κινούνται κατά διαστήματα με χαμηλές ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται λίγο πριν από τους Αγίους Θεοδώρους και στα Μέγαρα.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Αθηνών-Λαμίας, όπου η αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στο τμήμα από το Σχηματάρι έως τη Μαλεσίνα, καθώς και στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, συνολικά 49.738 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική. Από αυτά, 22.072 κινήθηκαν μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 27.666 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 9 το βράδυ ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.