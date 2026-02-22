Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής, των εθελοντών και της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Η επιχείρηση στήθηκε εν μέσω πυκνής ομίχλης και χιονοθύελλας, πολύ κοντά στην κορυφή του βουνού, εκεί που χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα του και χάθηκαν τα ίχνη του. Η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει τα πάντα στο χιονοδρομικό κέντρο στο Βελούχι δυσχεραίνει τις έρευνες.

Αντίξοες καιρικές συνθήκες

Με ειδικό εξοπλισμό ομάδα της ΕΜΑΚ

Μηχανήματα χιονιού -ρατράκ άνοιξαν δρόμο προς την “Ψηλή Κορυφή”, εκεί όπου εχθές το απόγευμα χάθηκαν αιφνίδια τα ίχνη του 74χρονου ορειβάτη.

Στις 11 το πρωί της Κυριακής, όταν η ομίχλη άρχισε να υποχωρεί οι άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό και με τη συμβολή της ελληνικής ομάδας διάσωσης και εθελοντών, ανέβηκαν σε υψηλότερο σημείο, όπου άρχισαν τις έρευνες. Το κινητό τηλέφωνο του 74χρονου καλεί αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί το στίγμα του.

Μεγάλη κινητοποίηση

Με κίνδυνο ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή, επίγειες δυνάμεις ερευνούν την περιοχή με πολύ προσοχή, καθώς drone λόγω των δυνατών ανέμων δεν μπορεί να πετάξει. Συγγενείς του 74χρονου έχουν σπεύσει στο χιονοδρομικό και παρακολουθούν από κοντά τις έρευνες με αγωνία.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές. Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών συνεχίζουν να ερευνούν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία της περιοχής όσο το επιτρέπει ο ισχυρός άνεμος που πνέει στην περιοχή.

Με εμπειρία ο 74χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας πεζοπόρων με 17 μέλη από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του Βελουχιού.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο και, παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Μάλιστα όπως ανέφερε καλούσαν στο κινητό του τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε. Τότε ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση εντοπισμού.

Όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, ο 74χρονος είναι ιδιαίτερα έμπειρος και έχει ανέβει σε πολλές κορυφές βουνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.