Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στο Βελούχι για τον εντοπισμό ενός 74χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα, περίπου στις 17:30.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε ομάδα 17 ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με στόχο την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή», τη μεγαλύτερη κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενημέρωσε τους υπόλοιπους ότι δεν θα συνεχίσει ως την κορυφή και ότι θα περιμένει σε συγκεκριμένο σημείο την επιστροφή τους.

Όταν όμως οι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν εκεί. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Η ανησυχία τους αυξήθηκε όταν διαπίστωσαν πως το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς ωστόσο να απαντά στις κλήσεις. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ευρυτανία, ενισχυμένες από ειδικές ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντικές διασωστικές ομάδες καθώς και τρία drones – δύο ιδιωτών και ένα της Πυροσβεστικής – που ερευνούν από αέρος για τυχόν ίχνη του αγνοούμενου.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών. Στο Βελούχι επικρατούν έντονα φαινόμενα με πυκνή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά την κίνηση στο βουνό εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως τη νύχτα. Για τον λόγο αυτό, οι επίγειες έρευνες ανεστάλησαν προσωρινά, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και να προετοιμάζονται ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού.