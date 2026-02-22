Όπως κάθε χρόνο, τα Μερομήνια — η παραδοσιακή ελληνική λαϊκή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού — έχουν μπει στο επίκεντρο συζητήσεων για το πώς θα κυλήσει η άνοιξη του 2026 και ειδικά η περίοδος του Πάσχα. Η πρακτική αυτή, που βασίζεται στην παρατήρηση των πρώτων δώδεκα ημερών του Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αντιστοιχίζει κάθε μέρα με έναν μήνα της επόμενης χρονιάς, δίνοντας υπόδυση ενδείξεων για τις γενικές καιρικές τάσεις.

Πρόταση για Απρίλιο — μήνα του Πάσχα

Τα Μερομήνια για τον Απρίλιο του 2026, μήνα που περιλαμβάνει την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα (το οποίο φέτος γιορτάζεται μέσα στον Απρίλιο), προδιαγράφουν μια άνοιξη με αρκετή αστάθεια και καθυστερημένη άνοδο θερμοκρασίας, αντί για μια κλασικά σταθερή άνοιξη:

1–7 Απριλίου: Εκτιμάται ότι η άνοιξη θα είναι “αργοπορημένη” και δροσερή , με αρκετές βροχές και συννεφιά , πριν τις πιο ζεστές ημέρες που συνδέονται με τις λαμπρές εξορμήσεις των ημερών αυτών.

8–14 Απριλίου: Υπάρχει πιθανότητα για λιακάδα αλλά και τοπικές μπόρες , εποχικό μοτίβο που συνδυάζει ανοιξιάτικη ηλιόλουστη διάθεση με μεταβαλλόμενες συνθήκες.

15–21 Απριλίου (Μεγάλη Εβδομάδα / Χριστός Ανέστη): Τα στοιχεία δείχνουν μεικτό καιρό με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς , που μπορεί να φέρει ασθενείς βροχές κυρίως απογευματινές ώρες — όχι απαραίτητα κακοκαιρία, αλλά σίγουρα όχι σταθερό αίθριο σκηνικό.

22–30 Απριλίου: Στο διάστημα μετά το Πάσχα προβλέπονται βροχές σε πολλές περιοχές, αν και με διαστήματα με λιακάδα, κάτι που θυμίζει έντονα ανοιξιάτικη μεταβλητότητα παρά ζεστό καιρό σταθερά.

Παραδοσιακές εικόνες vs επιστημονική πρόβλεψη

Η παραδοσιακή μέθοδος των Μερομηνίων περιγράφει μια εικόνα σχετικά ασταθούς, δροσερής άνοιξης με βροχές, λιγότερο σταθερή ηλιοφάνεια και μια πιθανή “καθυστερημένη” άνοιξη από ό,τι αναμένεται με βάση τα σύγχρονα μετεωρολογικά δεδομένα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μετεωρολόγοι τονίζουν τη διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή αυτή μέθοδο και τις επιστημονικές προγνώσεις καιρού, οι οποίες βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα, μοντέλα ατμοσφαιρικής δυναμικής και υπολογιστική πρόγνωση. Τα Μερομήνια είναι μια λαϊκή εκτίμηση και δεν αντικαθιστούν την επιστημονική πρόγνωση, ειδικά για συγκεντρωμένες προβλέψεις βραχυπρόθεσμου καιρού.

Τι να περιμένουν οι πολίτες

Αν λάβει κανείς υπόψη του τα Μερομήνια για τον Απρίλιο του 2026, η εικόνα που σχηματίζεται για τις ημέρες του Πάσχα είναι η εξής:

Εναλλαγές με λιακάδα και βροχές , όχι αποκλειστικά κακοκαιρία, αλλά ούτε σταθερά ζεστό καιρό.

Δροσερότερες θερμοκρασίες στα αρχικά στάδια της άνοιξης , με το θερμότερο καιρό πιθανό να καθυστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο.

Αστάθεια στη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου η καιρική κατάσταση μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα.

Αυτή η εικόνα θυμίζει περισσότερο μια άνοιξη όπου ο καιρός «παίζει» με τις διαθέσεις του, παρά μια παραδοσιακά σταθερή ζεστή εποχή — σύγκλιση που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή ημερών και τοποθεσιών για εκδρομές και υπαίθριες δραστηριότητες εορτασμού.