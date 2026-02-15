Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που… δεν εμπιστεύεσαι ποτέ. Και σύμφωνα με τα Μερομήνια 2026, έρχεται με απότομες εναλλαγές, δυνατούς βοριάδες και πιθανή ψυχρή εισβολή που θα θυμίσει χειμώνα.

Πώς «διαβάζονται» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» έναν μήνα του επόμενου έτους. Ο Μάρτιος φέτος δείχνει:

Έντονη μεταβλητότητα

Ξαφνικά μπουρίνια

Πιθανή κακοκαιρία στο πρώτο δεκαήμερο

Βελτίωση προς τα τέλη του μήνα

Αναλυτικά ο Μάρτιος εβδομάδα-εβδομάδα

1–10 Μαρτίου: Ψυχρή εισβολή και χιόνια σε ορεινά

Πιθανή πτώση θερμοκρασίας με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Δεν αποκλείεται πρόσκαιρη επιδείνωση και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας.

11–20 Μαρτίου: Μάρτης-γδάρτης

Εναλλαγή ήλιου και καταιγίδων. Οι βοριάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

21–31 Μαρτίου: Άνοιξη με… υποσημείωση

Σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Περισσότερη ηλιοφάνεια, αλλά με πιθανότητα απογευματινών τοπικών βροχών.

Τι σημαίνει αυτό για το Πάσχα

Αν επιβεβαιωθεί η τάση, ο Μάρτιος θα λειτουργήσει ως «μεταβατικός» μήνας με καθυστερημένη άνοιξη. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν το ψυχρό μοτίβο θα επηρεάσει και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν επίσης αυξημένη αστάθεια στο τέλος του χειμώνα, όμως οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης.