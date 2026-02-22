Ελεύθεροι αφέθηκαν, με προφορική εντολή εισαγγελέα, οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας στην Πάνδροσο Κομοτηνής, μετά την κατάρρευση τμήματος του ξύλινου δαπέδου του καταστήματος που σημειώθηκε χθες και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πελατών.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση. Οι δύο ιδιοκτήτες, ηλικίας 35 και 28 ετών, συνελήφθησαν αμέσως μετά το συμβάν και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε ταβέρνα στην Πάνδροσο Κομοτηνής, όταν μέρος του πατώματος κατέρρευσε αιφνιδίως, ρίχνοντας στο κενό πελάτες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Συνολικά έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ τρεις ακόμη τραυματίες πήγαν μόνοι τους με ιδιωτικό όχημα.

Από τους τραυματίες, ένας 69χρονος με κάταγμα στα πλευρά και μία 61χρονη παραμένουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία και παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες και αποχώρησαν.

