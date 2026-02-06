Ο χείμαρρος στην «ιρλανδική» διάβαση του Ηφαίστου στην Κομοτηνή είχε φουσκώσει. Η Πυροσβεστική είχε τοποθετήσει κώνους και σήμανση. Ο 55χρονος οδηγός όμως από τα Πηγάδια Ξάνθης αγνόησε τον κίνδυνο. Επιχείρησε να τον διασχίσει και βρήκε τραγικό θάνατο.

«Μη εκτιμώντας τη μεγάλη ποσότητα του νερού, υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του ως άνθρωπος. Παραβίασε το απαγορευτικό γιατί η αστυνομία είχε κλείσει από πολύ νωρίς και τις δύο πλευρές του δρόμου, γιατί ο ποταμός Βοσβόζης λειτουργεί ως χείμαρρος πολλές φορές. Αυτό συνέβη και τώρα», είπε ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης.

Ο 55χρονος αγνοείτο για ώρες και εντοπίστηκε από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, μέσα στο όχημα του.

«Ζητήθηκε συνδρομή για εξαφάνιση ατόμου από την αστυνομία. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης ενός ατόμου που ήταν εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο, χρησιμοποιήσαμε και σωστικά εργαλεία μέσα στο ποτάμι. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του», είπε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες στην Ηλεία

Ο νομός Ηλείας παραδόθηκε και πάλι στη δίνη της κακοκαιρίας. Στην περιοχή Καλυβάκια, η στάθμη του ποταμού Αλφειού έχει ανέβει κατά ένα μέτρο, και η υπερχείλιση είναι επικίνδυνη για όλη την περιοχή. Ήδη καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν γεμίσει νερό.

Οι κάτοικοι των σπιτιών, που βρίσκονται κοντά στους κάμπους εγκλωβίστηκαν, δέντρα έπεσαν και οι κατολισθήσεις απέκλεισαν δρόμους.

Στην Αλφειούσα λίγο έξω από την Αρχαία Ολυμπία, οι κατολισθήσεις είναι συνεχείς και τα καιρικά φαινόμενα δεν λένε να κοπάσουν. Χθες στην Αρχαία Ολυμπία και στον Πύργο έσπασε ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης μετά από κατάρρευση γέφυρας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν νερό.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δήμοι της Μεσσηνίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν περιοχές του Δήμου Καλαμάτας καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα.

Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Κυπαρισσίας. Ο Αρκαδικός ποταμός προκάλεσε ζημιές στο Αρτίκι, ενώ είχε φουσκώσει τόσο πολύ που παραλίγο να περάσει πάνω από τη γέφυρα του εθνικού δρόμου στο Καλό Νερό.