Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 22 Φεβρουαρίου, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Θαλάσσιος, Θαλάσσης,

Θάλασσα, Θαλασσινή,

Θαλασσιά, Θαλασσία

Όσιοι Θαλάσσιος και Λιμναίος

Οι Όσιοι Θαλάσσιος και Λιμναίος αναφέρονται από τον Θεοδώρητο Κύρου και στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Όσιος Θαλάσσιος είχε ασκητήριο επάνω σ’ ένα μικρό βουνό ενός χωρίου της Κύρου που ονομαζόταν Tιλλίμας. Εκεί προσευχόταν, μελετούσε και καλλιεργούσε ένα μικρό, εύφορο αγροτεμάχιο. Επίσης, κατέβαινε στα κοντινά χωριά και δίδασκε το λόγο του Θεού.