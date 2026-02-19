Σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Φιλόθεος

Φιλοθέη

Φιλοθέα

Φιλοθεούλα

Η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία (κατά κόσμον Ρηγούλα ή Ρεβούλα-Παρασκευή Μπενιζέλου, Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1522 – Καλογρέζα, 19 Φεβρουαρίου 1589) ήταν μοναχή με σημαντική φιλανθρωπική και κοινωνική δράση κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας του 16ου αιώνα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει ανακηρύξει Αγία και είναι στενά συνδεδεμένη με την πόλη της Αθήνας. Η μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 19 Φεβρουαρίου.