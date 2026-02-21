Ένα 11χρονο αγόρι στην Πενσιλβάνια οδηγήθηκε με χειροπέδες στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον θετό του πατέρα μέσα στη νύχτα, επειδή εκείνος του είχε αφαιρέσει την παιχνιδοκονσόλα του.

Ο Κλέιτον Ντιτζ έφτασε αλυσοδεμένος, συνοδευόμενος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στο δικαστήριο της κομητείας Πέρι στην πόλη Νιου Μπλούμφιλντ, για την πρώτη του ακρόαση την Πέμπτη.

Το παιδί, που αντιμετωπίζει κατηγορίες ως ενήλικος για τον πυροβολισμό του Ντάγκλας Ντιτζ στις 13 Ιανουαρίου, παρέμεινε ανέκφραστο και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά την είσοδό του στο κτίριο.

Η υπόθεση και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WHP, ο 11χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 42χρονο Ντάγκλας Ντιτζ στο κεφάλι ενώ κοιμόταν, χρησιμοποιώντας περίστροφο που βρήκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο υπνοδωμάτιο της οικογένειας, στο Ντάνκαννον, κοντά στο Χάρισμπεργκ.

Η αστυνομία αναφέρει πως το περιστατικό συνέβη ανήμερα των γενεθλίων του Κλέιτον. Η οικογένεια είχε τραγουδήσει το «Happy Birthday» λίγο μετά τα μεσάνυχτα και πήγε για ύπνο.

Ο μικρός είπε στους αστυνομικούς ότι πέρασε μια όμορφη μέρα με τους γονείς του, αλλά ήταν εκνευρισμένος επειδή του είχαν πάρει το Nintendo Switch. Η μητέρα του, Τζιλιαν, κατέθεσε ότι μετά τον πυροβολισμό ο γιος της είπε: «Σκότωσα τον μπαμπά. Μισώ τον εαυτό μου», ενώ αστυνομικός τον άκουσε να φωνάζει «Σκότωσα τον μπαμπά».

Το ενδεχόμενο ποινής

Αν δικαστεί ως ενήλικος και κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία, ο Ντιτζ ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Αν και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει απαγορεύσει τις υποχρεωτικές ισόβιες ποινές για ανηλίκους, η νομοθεσία της Πενσιλβάνια εξακολουθεί να το επιτρέπει, σύμφωνα με το Juvenile Law Center.

Σε περίπτωση που δικαστεί ως ανήλικος, η ποινή του θα είναι σαφώς μικρότερη. Ο νόμος προβλέπει για δράστες έως 14 ετών ελάχιστη ποινή 25 ετών για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού ή 20 έτη έως ισόβια για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Ο συνήγορός του δήλωσε μετά την ακρόαση ότι στόχος του είναι να «προσπαθήσει να μεταφερθεί η υπόθεση στο δικαστήριο ανηλίκων».

Τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας

Ο Ντάγκλας Ντιτζ βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο που μοιραζόταν με τη σύζυγό του, το οποίο επικοινωνούσε με το δωμάτιο του γιου τους μέσω ντουλάπας. Η Τζιλιαν αφυπνίστηκε από έναν δυνατό θόρυβο λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα και αρχικά νόμιζε πως ήταν πυροτεχνήματα. Όταν προσπάθησε να ξυπνήσει τον άνδρα της και δεν πήρε απάντηση, αντιλήφθηκε ότι το «νερό» που άκουγε να στάζει ήταν αίμα.

Τότε ο Κλέιτον μπήκε στο δωμάτιο και φώναξε: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». Στην ανάκριση, φέρεται να είπε «Πυροβόλησα κάποιον» και παραδέχθηκε πως εννοούσε τον θετό του πατέρα. Ομολόγησε επίσης ότι «πήρε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε, πλησίασε στο πλευρό του πατέρα του και τράβηξε τη σκανδάλη».

Η μητέρα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν το κλειδί του χρηματοκιβωτίου, ωστόσο ο Κλέιτον είπε στους αστυνομικούς ότι το βρήκε μέσα στο συρτάρι του πατέρα του. Οι αρχές θεωρούν πως το παιδί ξεκλείδωσε το χρηματοκιβώτιο αναζητώντας την κονσόλα του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε τον Ντάγκλας Ντιτζ ενώ κοιμόταν.

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συνέβαινε μετά, απάντησε πως ήταν θυμωμένος και «δεν είχε σκεφτεί αυτό που έκανε». Ο Κλέιτον Ντιτζ είχε υιοθετηθεί από τον Ντάγκλας και την Τζιλιαν Ντιτζ το 2018, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

