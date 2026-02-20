Δις ισόβια καταδικάστηκε ο θείος της 11χρονης Βασιλικής, ο οποίος τον Ιούνιο του 2024 βίασε, δολοφόνησε και εγκατέλειψε το σώμα της σε χωράφι στην Ηλεία. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας δύο φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 13 έτη κατά συγχώνευση για τα λοιπά αδικήματα.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την εξέταση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών παγερός και ανέκφραστος, δηλώνοντας μόνο πως δεν έχει να προσθέσει τίποτα πέρα από μια συγγνώμη.

Υποστήριξε ότι μετά τον βιασμό του παιδιού, αποφάσισε να το σκοτώσει, επειδή –όπως είπε– τον απειλούσε, ότι θα αποκαλύψει τα όσα συνέβησαν στους γονείς της. Οι λεπτομέρειες που ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα για τη φρίκη που έζησε η ανήλικη προκάλεσαν σοκ και ανατριχίλα.

Ανάμεσα σε άλλα ειπώθηκε, ότι η 11χρονη φώναζε τη μητέρα και τον πατέρα της να τη σώσουν, ενώ ο δράστης την έσερνε από τα μαλλιά για να τη ρίξει σε αυλάκι και να τη σκεπάσει με χόρτα. Οι γονείς κατέρρευσαν στο άκουσμα αυτών των στοιχείων, αγκαλιάστηκαν και ξέσπασαν σε κλάματα.

«Θέλω να με κοιτάξεις λέω, να με κοιτάξεις στα μάτια και να μου πεις γιατί σκότωσες το αγγελούδι μου, γιατί σκότωσες την 11χρονη Βασιλική», φώναξε η μητέρα μέσα στην αίθουσα. Στην απολογία του, ο 39χρονος περιορίστηκε να πει: «Βίασα το παιδί και το σκότωσα, προκειμένου να μη μαρτυρήσει στους γονείς του τι ακριβώς είχε συμβεί».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό ανήλικης, αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Το δικαστήριο του επέβαλε δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης, για την ανθρωποκτονία και τον βιασμό, καθώς και επιπλέον κάθειρξη 13 ετών κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Η ποινή αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη εκτιόμενη κάθειρξη εννέα ετών, που του είχε επιβληθεί τον Οκτώβριο του 2024 για άλλη υπόθεση σε βάρος ανήλικης.

«Δικαιώθηκε η ψυχούλα του παιδιού μου! Δεν έχω το παιδί μου κοντά! Αυτός τα ‘χει τα παιδιά του! Εγώ δεν το ‘χω το παιδί μου! Δεν ήμουνα εκεί να το βοηθήσω το παιδί μου! Εγώ ξέρω πώς είναι χωρίς το παιδί μου κοντά μου», είπε συγκλονισμένη η μητέρα της 11χρονης μετά τη δίκη.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Ηλεία

Η δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής, που σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024 σε αγροτική περιοχή των Λεχαινών, είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και πανελλήνια κατακραυγή.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης από την Ασφάλεια Πύργου βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, στοιχεία από τη διαδρομή του κατηγορούμενου και την ομολογία του. Η σορός της ανήλικης εντοπίστηκε σε σημείο με πυκνή βλάστηση, όπου είχε αποκρυφθεί.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το ακροατήριο ήταν φορτισμένο, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.