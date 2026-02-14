Νέα στοιχεία γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος το 2019 αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία, αναζωπυρώνουν τις θεωρίες περί δολοφονίας. Τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του επιχειρηματία αποκαλύπτουν λεπτομέρειες που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή και θέτουν νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ο ιατροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, που συμμετείχε στην αυτοψία, αμφισβητεί το πόρισμα περί αυτοχειρίας, δηλώνοντας ότι «κατά την άποψή μου, ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλιστική πίεση και όχι από απαγχονισμό». Η δήλωση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέα κύματα αμφιβολιών.

Η «πορτοκαλί λάμψη» και το μυστήριο στο κέντρο κράτησης

Ανάμεσα στα τρία εκατομμύρια έγγραφα και στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ξεχωρίζει ένα θολό βίντεο από το Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης. Στο υλικό, οι ερευνητές εντόπισαν μια πορτοκαλί φιγούρα να ανεβαίνει τη σκάλα προς την πτέρυγα όπου βρισκόταν το κελί του Έπσταϊν, στις 10:39 το βράδυ, ώρα κατά την οποία οι κρατούμενοι θα έπρεπε να είχαν ήδη κλειδωθεί.

Λιγότερο από οκτώ ώρες αργότερα, ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο κελί του. Το ερώτημα που παραμένει, είναι ποιος ήταν ο άνθρωπος που εμφανίζεται στο βίντεο και γιατί βρισκόταν εκείνη την ώρα στην πτέρυγα του κρατούμενου.

Η φράση «flash of orange» έχει γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων, καθώς ενισχύει τις θεωρίες ότι ο θάνατος του Έπσταϊν ίσως δεν ήταν αυτοκτονία. Παράλληλα, τα νέα στοιχεία περιλαμβάνουν και έγγραφα που δείχνουν πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ετοιμάσει ανακοίνωση για τον θάνατό του, πριν αυτός εντοπιστεί νεκρός – γεγονός που χαρακτηρίστηκε «τυπογραφικό λάθος», αλλά προκάλεσε νέα ερωτήματα.

Πιθανή συγκάλυψη και φόβοι αποκαλύψεων

Τα ίδια αρχεία αποκαλύπτουν ότι υπήρχαν συνομιλίες μεταξύ των δικηγόρων του Έπσταϊν και των αρχών για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, με αντάλλαγμα τη μείωση της ποινής του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 66χρονος ενδέχεται να αποκάλυπτε ονόματα ισχυρών προσώπων που εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους ότι κάποιοι είχαν συμφέρον να τον «σιωπήσουν».

Επιπλέον, φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν τον Έπσταϊν να φέρει ιατρικό βραχιολάκι, ενώ άλλα έγγραφα αναφέρουν πιθανές διασυνδέσεις του με ρωσικές εγκληματικές οργανώσεις και υπηρεσίες πληροφοριών. Οι σχέσεις του με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες παγκόσμιας εμβέλειας τροφοδοτούν τη θεωρία περί οργανωμένης εξόντωσης.

Οι τελευταίες ώρες του Έπσταϊν

Τα αρχεία περιγράφουν λεπτομερώς την πορεία του Έπσταϊν από τη σύλληψή του στις 6 Ιουλίου 2019 έως τον θάνατό του. Μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της 23ης Ιουλίου, τέθηκε υπό παρακολούθηση, ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε μόνος στο κελί του, καθώς ο συγκρατούμενός του είχε μεταφερθεί.

Παρά τις οδηγίες για έλεγχο κάθε 30 λεπτά, οι φύλακες παρέλειψαν πολλούς ελέγχους, ενώ δύο κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν. Αυτές οι παραλείψεις ενίσχυσαν την καχυποψία για εσκεμμένη αμέλεια ή συγκάλυψη.

Η σκηνή του θανάτου και η μαρτυρία του ιατροδικαστή

Το βίντεο με την «πορτοκαλί φιγούρα» και οι αναφορές για μετακίνηση αντικειμένων στο κελί του Έπσταϊν πριν φτάσουν οι αρχές, έχουν οδηγήσει σε νέες θεωρίες περί σκηνοθετημένης σκηνής θανάτου. Οι φύλακες αρνούνται κάθε εμπλοκή, ενώ το FBI εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Δρ. Μάικλ Μπάντεν επιμένει, ότι οι τραυματισμοί στον λαιμό του Έπσταϊν παραπέμπουν σε στραγγαλισμό και όχι σε απαγχονισμό, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης. Η θέση του ιατροδικαστή ενισχύει τις υποψίες περί δολοφονίας και κρατά ζωντανό το μυστήριο γύρω από τον αμφιλεγόμενο θάνατο του επιχειρηματία.