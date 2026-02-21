Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφηκε πριν από τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8, με φόντο το Κύπελλο Ελλάδας καθώς οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στην ίδια κερκίδα στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια», περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ.

Η απόφαση αυτή, που πάρθηκε υπό την ευθύνη της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενείχε σαφώς ρίσκο, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του ντέρμπι «αιωνίων». Στο πέταλο πίσω από τα δημοσιογραφικά, οπαδοί και των δύο ομάδων πήραν θέση, δημιουργώντας μια σπάνια για τέτοιου επιπέδου αναμέτρηση εικόνα.

Η συνύπαρξη δεν άργησε να φέρει ένταση, με αντεγκλήσεις να σημειώνονται μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε σχετικά γρήγορα, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, επιτρέποντας την ομαλή συνέχεια της προετοιμασίας για τον μεγάλο τελικό.