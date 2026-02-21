Επειδή μια φορά δεν είναι αρκετή, το MEGA φέρνει στους τηλεθεατές περισσότερες στιγμές καθημερινής επιβίωσης με το ξεκαρδιστικό στιλ της οικογένειας Πολίτη! Από την Καθαρά Δευτέρα, το «Έχω Παιδιά» επιστρέφει με νέα επεισόδια, σε νέο ραντεβού, Δευτέρα 23, Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 20:50.

Τι συμβαίνει όταν οι καλές προθέσεις συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα; Η Σάρα και ο Μιχάλης συνειδητοποιούν πως η ειλικρίνεια είναι μια «περίπλοκη» αρετή, οι κοινωνικές υποχρεώσεις του σχολείου θυμίζουν πεδίο μάχης και τα παιδικά ψέματα γίνονται η αφορμή για απρόσμενες αποκαλύψεις.

Μεταξύ επαγγελματικών ρίσκων, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και της μόνιμης απορίας «πώς τα βγάζουν πέρα οι άλλοι;», το «Έχω Παιδιά» παραμένει το πιο ειλικρινές είδωλο των απανταχού γονέων στον καθρέφτη.

Περισσότερες μέρες, περισσότερα επεισόδια, η ίδια αφοπλιστικά πετυχημένη αποτύπωση της οικογενειακής πραγματικότητας στην κωμική της διάσταση.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της οικογενειακής κωμωδίας του MEGA:

Επεισόδιο 6: «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων» (Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου)

Η Σάρα αποφασίζει να τα βάλει με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, έχοντας έναν ιερό σκοπό: να αποκτήσει επιτέλους το σχολείο του Τάσου έναν λειτουργικό ψύκτη. Την ίδια ώρα, ο Τόνι κάνει την έκπληξη και προσλαμβάνει τον κυρ Στέλιο στο Urbanic, δημιουργώντας μια απρόσμενη δυναμική στο γραφείο, ενώ η Ιωάννα επιστρατεύει τις ικανότητες του Σταύρου για να φτιάξει ένα application αφιερωμένο στη χελώνα του Λυκαβηττού.

Επεισόδιο 7: «Παιδικά Ψέματα» (Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου)

Όταν η Χαρά πιάνεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια επιχείρηση «αποκάλυψης της αλήθειας», η οποία έχει απρόσμενες συνέπειες. Ο Σταύρος και ο Μιχάλης προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο Τόνι έχει κλειδαμπαρωθεί στο γραφείο του, βάζοντας με το νου τους τα χειρότερα. Παράλληλα, μια παλιά παιδική φίλη της Ιωάννας εμφανίζεται, φέρνοντας μαζί της αναμνήσεις, αλλά και απρόοπτα.

Επεισόδιο 8: «Υποσχέσεις» (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου)

Η Σάρα και ο Μιχάλης παίρνουν τη γενναία απόφαση να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και να γίνουν το απόλυτο πρότυπο ειλικρίνειας για τον Τάσο και τη Χαρά. Μόνο που η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική πρόκληση από ένα βολικό ψέμα. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα αποφασίζει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, προκαλώντας αναταράξεις στις οικογενειακές ισορροπίες, ενώ ο Σταύρος, μέσα στις γνωστές του ανασφάλειες, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026