Αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις απασχολούν την οικογένεια Πολίτη στο νέο διπλό επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω Παιδιά», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Πώς ισορροπείς ανάμεσα στην επιθυμία να γίνεις ο «γονιός των ονείρων τους» και στη σκληρή πραγματικότητα;

Η Σάρα και ο Μιχάλης μπαίνουν σε μια περιπέτεια δημιουργίας αναμνήσεων, την ίδια στιγμή που ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με την αρρωστοφοβία του.

Παράλληλα, η Ιωάννα κάνει τη δική της προσωπική επανάσταση, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή — ακόμα κι αν αυτή ξαφνιάζει τους πάντες.

Επεισόδιο 5 – «Αναμνήσεις» (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου)

Η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με το υπαρξιακό άγχος κάθε γονιού: «Τι θα θυμούνται τα παιδιά μας από την παιδική τους ηλικία;». Στην προσπάθειά τους να χτίσουν το τέλειο οικογενειακό άλμπουμ, συνειδητοποιούν πως οι καλύτερες στιγμές δεν προγραμματίζονται. Η Ιωάννα και ο Έκτορας προσπαθούν να ανακαλύψουν την πηγή της ευτυχίας του Μαξιμιλιανού. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος συνοδεύει τη Στέλλα στον γιατρό για έναν τυπικό υπέρηχο, αλλά καταλήγει να κάνει μια αποκάλυψη για τη δική του υγεία που τον αναστατώνει.

Επεισόδιο 6 – «Υποσχέσεις» (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου)

Τα «θα δούμε» και «από Δευτέρα» δεν είναι λύση, καθώς η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η προσπάθειά τους να είναι ειλικρινείς με τον Τάσο και τη Χαρά αποδεικνύεται μια απαιτητική πρόκληση. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πιάσει δουλειά, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στις ισορροπίες της οικογένειας. Τέλος, ο Σταύρος, μέσα στην ανασφάλειά του, βάζει στόχο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026