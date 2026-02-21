Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος δημιουργήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Ραφήνας.

Σύμφωνα με το irafina.gr, το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην προκυμαία.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή στήλη νερού που φαινόταν να ενώνει τη θάλασσα με τα χαμηλά σύννεφα.

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, οι υδροστρόβιλοι είναι φαινόμενα που παρατηρούνται κατά διαστήματα στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως σε περιόδους έντονων καιρικών μεταβολών. Αν και συνήθως έχουν μικρή διάρκεια και ένταση, οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται προσοχή από τα διερχόμενα σκάφη.

Από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα

Καθηλωτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν τη Δευτέρα 10/11/2025 στον Πλακιά Ρεθύμνου, όπου στον ουρανό έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος.

Το σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το Creta24, προσφέροντας μοναδικές εικόνες από τη νότια Κρήτη.