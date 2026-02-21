Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται σε όλη την Ελλάδα, με ξεχωριστή ζωντάνια και ενέργεια. Χρώματα, φαντασία, μουσική και χορός πλημμυρίζουν τους δρόμους, με την Πάτρα να παραμένει το επίκεντρο, αλλά και πόλεις όπως η Ξάνθη, το Ρέθυμνο και τα Γρεβενά να κρατούν ζωντανή την παράδοση.

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές συμμετέχουν στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, μετατρέποντας την πόλη σε μια φαντασμαγορική γιορτή για ακόμη μια χρονιά.

