Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται σε όλη την Ελλάδα, με ξεχωριστή ζωντάνια και ενέργεια. Χρώματα, φαντασία, μουσική και χορός πλημμυρίζουν τους δρόμους, με την Πάτρα να παραμένει το επίκεντρο, αλλά και πόλεις όπως η Ξάνθη, το Ρέθυμνο και τα Γρεβενά να κρατούν ζωντανή την παράδοση.
Υδροστρόβιλος στο λιμάνι της Ραφήνας κοντά στην ακτή: Εντυπωσιακό βίντεο
Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος δημιουργήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Ραφήνας. Σύμφωνα με το irafina.gr, το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην προκυμαία. Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή στήλη […]
Τρίκαλα: Προσωρινή διακοπή στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στην Αγία Κυριακή, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα Α.Ε.» αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με απόφαση που φέρει σημερινή ημερομηνία. Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η σχετική απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στο […]
Αίγιο: Άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον τεσσάρων ανηλίκων – «Το έκανε πισώπλατα»
Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε μία παρέα τεσσάρων ανήλικων.
Αγρια κόντρα στον αέρα του MEGA μεταξύ Γεωργιάδη και του γιατρού από τη Νίκαια: «Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο»
Στα ύψη οδηγήθηκε η ένταση στον αέρα του MEGA, όταν ο γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος συνελήφθη μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο, συνομίλησε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. «Αυτές οι εικόνες είναι χούντα» – «Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο» «Στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος […]
Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
Επίθεση από λύκο δέχθηκε ομάδα ατόμων στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών σε ανάρτησή του στο Facebook. Από το περιστατικό δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός. Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της […]