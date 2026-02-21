Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος δημιουργήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Ραφήνας. Σύμφωνα με το irafina.gr, το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην προκυμαία. Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή στήλη […]