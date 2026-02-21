Η αλλαγή ώρας στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί κανονικά και το 2026, καθώς εξακολουθεί να ισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα. Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ετών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Έτσι, η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα και αντίστροφα θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά.

Η πρώτη αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η επαναφορά στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επιστρέφοντας στη λεγόμενη standard ώρα.

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, αφού στις 04:00 επιστρέφει στις 03:00.

Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον έχουν σωστά ρυθμισμένη τη ζώνη ώρας και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια, φούρνους ή ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Το φθινόπωρο, με τη χειμερινή ώρα, κερδίζουμε μία ώρα ύπνου, ενώ την άνοιξη, με τη θερινή ώρα, χάνουμε μία ώρα.

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται περίπου πέντε ημέρες έως δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, με σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου και στις καθημερινές συνήθειες.

Πότε θα σταματήσει η αλλαγή ώρας

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά να αλλάζει την ώρα δύο φορές τον χρόνο — από χειμερινή σε θερινή την άνοιξη και ξανά πίσω το φθινόπωρο — χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία λήξης του συστήματος αυτού.

Το ισχύον πλαίσιο καθορίζεται από νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο οι δείκτες των ρολογιών αλλάζουν την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η Ελλάδα εφαρμόζει σταθερά αυτή την πρακτική: στις 29 Μαρτίου 2026 θα προχωρήσει στην αλλαγή ώρας μπροστά και στις 25 Οκτωβρίου 2026 πίσω.

Αν και έχει υπάρξει πρόταση και συζήτηση στην ΕΕ για κατάργηση της αλλαγής ώρας — ώστε κάθε χώρα να επιλέξει μόνιμα είτε τη θερινή είτε τη χειμερινή — η πρόταση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί και παραμένει υπό εξέταση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία για την παύση του μέτρου.