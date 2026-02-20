Προβληματισμό προκαλεί νέο φωτογραφικό υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότας και φαίνεται να δείχνει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου να παίζει με ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους. Το TMZ είναι αυτό που δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες.

Αυτές οι φωτογραφίες του Άντριου, που τραβήχτηκαν το 2011, δείχνουν τον τότε δούκα του Γιορκ να γονατίζει απέναντι από ένα μικρό αγόρι και να παίζει μπάλα μαζί του, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Απλά καθαρή, υγιής διασκέδαση… μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι η μπάλα είναι βαμμένη σαν στήθος, με μια ροζ θηλή να προεξέχει από αυτήν. Το αγόρι φαίνεται να παίζει με τη μπάλα-στήθος, ενώ ο Άντριου σέρνεται σε ένα χαλί απέναντί του σε αρκετές από τις φωτογραφίες. Μια μεταγενέστερη φωτογραφία τους δείχνει να κάθονται μαζί σε έναν καναπέ.

Οι πηγές μας αναφέρουν ότι… αυτές οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν μέσα στην κατοικία του Άντριου στο Γουίνσδορ πριν από λίγο περισσότερο από 15 χρόνια. Μας είπαν επίσης ότι ο Άντριου δεν ήταν μόνος με το παιδί.

Όπως γνωρίζετε, ο Άντριου συνελήφθη την Πέμπτη – την ημέρα των 66ων γενεθλίων του – με την υποψία παράβασης καθήκοντος… με φερόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στον Έπσταϊν σχετικά με το ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να αποτελούν, σύμφωνα με πληροφορίες, το επίκεντρο της έρευνας» επισημαίνεται.