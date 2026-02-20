Η συνέντευξη Τύπου του Ματίας Αλμέιδα ενόψει της αναμέτρησης της Σεβίλλης με τη Χετάφε (22/2, 15:00) επισκιάστηκε από τη βαριά ποινή που του επιβλήθηκε πρόσφατα.

Ο Αργεντινός τεχνικός, παρότι επιχείρησε να κρατήσει το βάρος της κουβέντας στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν απέφυγε τις ερωτήσεις για την τιμωρία του. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, τονίζοντας πως θεωρεί άδικη την απόφαση και αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε εισήγηση ακόμη και για αποκλεισμό 16 αγωνιστικών.

Η υπόθεση κυριάρχησε στη συζήτηση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, μετατρέποντας την καθιερωμένη ενημέρωση πριν από το ματς σε μια τοποθέτηση με έντονο προσωπικό τόνο από τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ.

«Η εβδομάδα ήταν λίγο διαφορετική, έπρεπε να περιμένω και να δω τι θα συμβεί. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είναι φυσιολογικό, να σκεφτόμαστε τον αντίπαλο», σχολίασε ο Αργεντινός όταν ρωτήθηκε για την τιμωρία.

🔴 Matías Almeyda sobre la sanción y su relación con el @SevillaFC: ‼️ “Ha sido una semana normal. El foco debe estar en el partido. Estoy en contacto con la gente del club, pero lo importante es lo futbolístico” 👀 “Fue injusto y la sanción no depende de mí”#ZonaMixta pic.twitter.com/qk8SDkllzh — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 20, 2026

Είτε είναι 7 είτε 16, όπως ήθελαν πολλοί, αυτό δεν εξαρτάται από εμένα. Εστιάζω μόνο στην αθλητική πτυχή, υπομένοντας τα άλλα ζητήματα, τα οποία πιστεύω ότι είναι άδικα. Έχω ζητήσει συγγνώμη, αλλά για να μην πω τίποτα περισσότερο… το δέχομαι, αυτό είναι όλο. Ό,τι βγαίνει από το στόμα μου λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη. Δεν βγαίνει μόνο από το στόμα μου, βγαίνει από την καρδιά μου. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά δεν υπήρξαν προσβολές, θέλω να το τονίσω αυτό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαμαρτυρίας και προσβολής. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

😡ALMEYDA, MUY ENFADADO por su SANCIÓN de 7 PARTIDOS: 👉”Es UNA INJUSTICIA TOTAL!” ❌”No hice nada para ser expulsado… después de la roja, me equivoqué”. / @GonzaloTortosa. 🔴https://t.co/dIyVBQMUbB pic.twitter.com/LVffBMm6I8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2026

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αργεντινός πρόσθεσε: «Είμαι σε στενή επαφή με τον πρόεδρο, με τον Αντόνιο Κορντόν και με όλους στον σύλλογο. Δεν θέλω να αποσπάσουν την προσοχή μου από το παιχνίδι. Αν χρειαστεί να αποβάλουν κάποιον, θα το κάνουν. Αν όχι, θα εφαρμόσουν τους κανόνες όπως έχουν εφαρμόσει. Μίλησα ήδη μετά τον αγώνα, τονίζοντας κάθε σημείο, τι επρόκειτο να συμβεί και τη λύπη μου μετά την αποβολή. Το θεωρώ αδικία. Τίποτα δεν δικαιολογεί τις αντιδράσεις των ανθρώπων, αλλά θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Οσον αφορά τη στήριξη των οπαδών, ο Αλμέιδα τόνισε: «Πάντα το τονίζω αυτό στους οπαδούς, πώς είναι πάντα εκεί, πώς μας στηρίζουν ακόμα και κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών. Μερικές φορές η ομάδα δεν τους δίνει όλα όσα θέλουμε. Βρίσκουν μια στιγμή ενότητας και αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση».