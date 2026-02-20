Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό, σχολιάζοντας την κατάσταση της ομάδας, τις πιθανές αποχωρήσεις παικτών και το προσωπικό του μέλλον.

Η κατάσταση στο πριγκιπάτο παραμένει δύσκολη, με την ομάδα να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες που επιβαρύνουν τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και τους παίκτες εντός και εκτός παρκέ. Ο Αμερικανός σταρ της ομάδας, Μάικ Τζέιμς, εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του μέσω των social media, χρησιμοποιώντας έντονη γλώσσα.

Σε συνέντευξή του στο «BeBasket», ο Σπανούλης αναφέρθηκε στα βασικά προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα, στις πιθανές απώλειες βασικών παικτών από το ρόστερ, αλλά και στη δική του προοπτική και το μέλλον του στον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Όταν ήμουν παίκτης, δεν ήμουν ο πιο ταλαντούχος σωματικά, δεν ήμουν ο πιο γρήγορος ή ο πιο αθλητικός. Δεν με έβλεπες να κάνω καρφώματα. Αλλά ήξερα πώς να χειρίζομαι τις καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές. Είμαι πολύ δυνατός ψυχικά. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και τους ανθρώπους γύρω μου. Πάντα θέλω να βρίσκω λύσεις. Συνεχίζω να κάνω το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές λειτουργεί, άλλες φορές όχι. Αλλά τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον».

Σχετικά με τα προβλήματα στην Μονακό: «Αγαπώ το μπάσκετ, όπως και οι παίκτες μου! Αλλά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι προφανώς εκνευριστικά. Ένιωσα μεγάλο εκνευρισμό γιατί δεν το περίμενα αυτό όταν έφτασα στη Μονακό. Αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή είναι μια εμπειρία. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις και να βρίσκεις τρόπους για να πετύχεις, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Οι παίκτες μου και εγώ αγαπάμε τόσο πολύ το μπάσκετ που θέλουμε να παίζουμε και να πετυχαίνουμε. Ταυτόχρονα, είμαστε επαγγελματίες. Θέλουμε να δουλεύουμε σε ένα υγιές περιβάλλον. Ελπίζω να λύσουμε τα προβλήματα εκτός γηπέδου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με περισσότερη αντοχή και καλύτερη νοοτροπία.

Τουλάχιστον οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα (χαμογελάει). Είναι φυσικό οι παίκτες να σκέφτονται το μέλλον τους. Όσο για μένα, δεν θα πάρω αποφάσεις για το μέλλον μου αμέσως. Μπαίνουμε στην καλύτερη φάση της σεζόν — όλα τα τρόπαια είναι διαθέσιμα. Έχω δουλειά να τελειώσω. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν. Δεν σκέφτομαι ακόμα τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής».