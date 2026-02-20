Το τελευταίο αντίο είπαν στον Κώστα Κοσμίδη συγγενείς, σύνάδελφοι και φίλοι, στον αγαπημένο, χαμογελαστό άνθρωπο που εργαζόταν στο τμήμα μοντάζ του MEGA κι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, προδομένος από την καρδιά του.

Ήταν όλοι εκεί στον ναό Αναστάσεως στο 3ο νεκροταφείο για το στερνό αντίο. Οι γονείς του συντετριμμένοι, η αδελφή του, συγγενείς και φίλοι. Η οικογένεια της Alter Ego Media, συνάδελφοι από το τμήμα μοντάζ του MEGA, δημοσιογράφοι που τόσο πολύ τον αγάπησαν.

Τα «εγκληματικά» λάθη γιατρών που οδήγησαν στον θάνατο τον μοντέρ του MEGA

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας ο Κώστας πήγε στο κέντρο Υγείας της Σαλαμίνας. Όπως αναφέρει το MEGA, όλα τα συμπτώματα έδειχναν έμφραγμα ενώ οι γιατροί, παρότι του έκαναν καρδιογράφημα, δεν διέγνωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τα δύο ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας βρίσκονταν σε περιστατικά.

Αντί να καλέσουν ΕΚΑΒ από τον Πειραιά για να τον παραλάβει, τον παρέπεμψαν σε εφημερεύον νοσοκομείο, στο οποίο μάλιστα ο Κώστας Κοσμίδης θα έπρεπε να πάει με δικό του μέσο.

Ο Κώστας δεν πρόλαβε να φτάσει άφησε την τελευταία του πνοή στο δρόμο. Ο Κώστας Κοσμίδης ήταν αγαπητός σε όλους, ξεχώριζε για τον επαγγελματισμό και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του. Εγκατέλειψε την Πολεμική Αεροπορία όπου υπηρετούσε για να ακολουθήσει το όνειρό του, τη φωτογραφία που τόσο αγαπούσε και το μοντάζ. «Έφυγε» νωρίς, εξαιτίας μιας σειράς τραγικών λαθών και παραλείψεων.