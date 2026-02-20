Με έμπνευση και γερή δόση κοινωνικής ευαισθησίας, μια ομάδα μαθητών από το Λύκειο του Καρέα δημιούργησαν μια καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή που βοηθά κατοίκους και επισκέπτες να εντοπίζουν κοντινές υποδομές, υπηρεσίες και σημεία ενδιαφέροντος με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση στον αστικό χώρο όλης της Αττικής.

Το City4All λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ πολιτών, δήμων, οργανισμών και φορέων ατόμων με αναπηρία, ενισχύοντας δράσεις ευαισθητοποίησης, εθελοντισμού και κοινωνικής συμμετοχής και δημιουργήθηκε από μια ομάδα 11 μαθητών και μαθητριών του Λυκείου Καρέα, στο πλαίσιο της Εικονικής Επιχείρησης του JA Greece. Παρέχει δε, στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για χώρους και διαδρομές που εξυπηρετούν άτομα με κινητικές αναπηρίες, άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένους, γονείς με καρότσια και κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες μετακίνησης. Μάλιστα, ήδη περισσότεροι από 250 ενεργοί χρήστες έχουν συμβάλει στην καταγραφή 620 και πλέον σημείων σε 60 δήμους, ενισχύοντας τη χρηστικότητα της πλατφόρμας.

Τους μαθητές και τις μαθήτριες από το Γενικό Λύκειο Καρέα του δήμου Βύρωνα, που δημιούργησαν την πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή City4All, υποδέχτηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του δημάρχου Βύρωνα Αλέξη Σωτηρόπουλου.

Τα παιδιά παρουσίασαν αναλυτικά στον Περιφερειάρχη την ξεχωριστή αυτή εφαρμογή που έφτιαξαν μόνα τους, μέσα από την οποία συγκεντρώνονται αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την προσβασιμότητα δημόσιων χώρων σε όλη την Αττική, προκειμένου να διευκολύνονται στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους άτομα με αναπηρίες ή με κινητικά προβλήματα. Μάλιστα, όπως είπαν τα ίδια τα παιδιά κατά τη διάρκεια της συνάντησης, «η ιδέα γεννήθηκε από μια απλή πραγματικότητα: Πολλές πόλεις δεν είναι σχεδιασμένες για όλους. Άτομα με

αναπηρία, ηλικιωμένοι, γονείς με καρότσια και πολλοί ακόμη πολίτες αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μετακίνηση και στην πρόσβασή τους σε βασικούς χώρους. Με το City4All θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το δεδομένο, αξιοποιώντας τη δύναμη της κοινότητας».

«Μόνο συγκίνηση και περηφάνια μπορώ να νιώσω για τα παιδιά του αγαπημένου μου Βύρωνα, της γειτονιάς που με διαμόρφωσε ως άνθρωπο και βρίσκεται πάντα στο κέντρο της καρδιάς μου», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόσθεσε δε, πως «δεν υπάρχει τίποτα πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο, από το να βλέπεις νέους ανθρώπους να κουβαλούν μέσα τους την πολύτιμη παράδοση της γειτονιάς μας: την αγάπη για τον συνάνθρωπο – ιδίως τον αδύναμο – τη διάθεση για προσφορά, που σπάει τα στεγανά του ‘εγώ’ και χτίζει το μεγαλείο του ‘εμείς’. Η εφαρμογή City4All που έφτιαξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου Καρέα, δεν είναι ένα απλό τεχνικό επίτευγμα. Είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, μια πρωτοβουλία που ακουμπάει την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας με αναπηρία και η οποία ταυτίζεται με την θεμελιώδη αρχή μας για μια Αττική ανθρώπινη, προσβάσιμη, συμπεριληπτική, με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Γι αυτόν τον λόγο, θέτουμε αυτονόητα υπό την αιγίδα της Περιφέρειάς μας αυτή την καινοτόμο εφαρμογή».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βύρωνα σημείωσε πως με γνώση, δημιουργικότητα και κυρίως με ενσυναίσθηση, τα παιδιά αυτά φωτίζουν τις δυσκολίες που συχνά περνούν απαρατήρητες και προτείνουν λύσεις που χτίζουν μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.