Μία γραμματέας Λυκείου στην Ιντιάνα, η Alicia Hughes, συνελήφθη με την κατηγορία ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές, σύμφωνα με την αστυνομία της Ιντιάνα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε, όταν ο σύζυγός της φέρεται να την αιφνιδίασε σε μία από τις συναντήσεις και την ξυλοκόπησε.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από κλήση για περιστατικό σωματικής βίας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο σύζυγος της 31χρονης φέρεται να την έπιασε επ’ αυτοφώρω μαζί με έναν 18χρονο μαθητή και την ξυλοκόπησε άγρια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα του, με το περιστατικό να διερευνάται πλέον από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Randolph.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε, ότι η Hughes είχε επίσης σεξουαλική σχέση με έναν άλλο μαθητή του Randolph Eastern School Corporation, ηλικίας 17 ετών. Μάλιστα, με τον 17χρονο φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή τουλάχιστον πέντε φορές. Η 31χρονη κατηγορείται για πέντε περιπτώσεις αποπλάνησης ανηλίκου, οι οποίες σχετίζονται με αυτή τη σεξουαλική της σχέση. Δεν έχει διευκρινιστεί, εάν αντιμετωπίζει κατηγορίες και για την επαφή της με τον 18χρονο μαθητή, ενώ δεν είναι γνωστό, αν θα ασκηθούν διώξεις εις βάρος του συζύγου της για τον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό της 31χρονης.

Εκπρόσωπος του Λυκείου Randolph Eastern School Corporation απέφυγε να σχολιάσει εάν η Hughes εξακολουθεί να εργάζεται στο σχολείο, δηλώνοντας μόνο πως έχει «απομακρυνθεί από όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με μαθητές έως ότου ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία». «Επειδή πρόκειται για ενεργή ποινική έρευνα και για την προστασία της ιδιωτικότητας των μαθητών και της ακεραιότητας της διαδικασίας, η RESC δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή», είπε και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να τηρούμε όλες τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται από την πολιτειακή νομοθεσία και την πολιτική του συμβουλίου».

Η Hughes μεταφέρθηκε στις φυλακές της Κομητείας Randolph, όπου κρατείται με εγγύηση ύψους 25.000 δολαρίων. Ούτε το Γραφείο του Σερίφη, ούτε το Αστυνομικό Τμήμα Union City απάντησαν άμεσα σε σχετικά αιτήματα για σχόλιο.

Πηγή: New York Post