Απομακρύνθηκε από τη θέση της η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, ύστερα από καταγγελίες ότι υποχρέωνε μαθητές να σκάβουν με τσάπες στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Όπως αναφέρουν γονείς και ανήλικοι μαθητές, η διευθύντρια είχε διακόψει τις σχολικές εκδρομές και ζητούσε από τα παιδιά να σκάβουν για να απομακρύνουν τα νερά από τα αυλάκια του σχολείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, υποσχόταν ότι θα διαγράψει τις απουσίες όσων συμμετείχαν στις εργασίες, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ.

Η τηλεοπτική εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι η πρώην διευθύντρια τοποθετήθηκε προσωρινά σε διοικητική θέση. Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, διατάχθηκε σε βάρος της Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η τέταρτη κατά σειρά.

Μητέρα μαθητή, σχολιάζοντας την εξέλιξη, δήλωσε: «Σίγουρα είναι ανακουφιστικό αυτό το αποτέλεσμα, επιτέλους υπάρχει μια δικαίωση. Πριν δεν θα έλεγα ότι ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά για την απόφαση αυτή. Προσωπικά, οι γονείς διαμαρτυρόμαστε από τον Νοέμβριο για τη δυσλειτουργία του σχολείου και την ανικανότητα της διευθύντριας, μέχρι που κορυφώθηκε η κατάσταση τώρα και επιτέλους δόθηκε η λύση».