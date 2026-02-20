Οι δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται στις ψηφιακές δεξιότητες και στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, από το 2019 μέχρι και σήμερα οι συμμετοχές στην e – εκπαίδευση ανέρχονται για την τριετία 2023-2025 σε 85.772.

Μάλιστα, ο αριθμός των συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων στις ψηφιακές δεξιότητες ανήλθε το 2023 σε 10.273, το επόμενο έτος σε 23.250 και έφτασε τους 52.249 το 2025. 2025.

Ανάλογη αποδοχή υπήρξε και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν κατά τη διετία 2024 – 2025, 35.839 σχετικές συμμετοχές.

Αξίζει να σημειωθεί πως ως προς την εκπαίδευση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από 77 διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) μέσω YouTube Live Streams, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο περίπου 1.130 συμμετέχοντες ανά συνεδρία.

Είναι ενδεικτικό πως η ανταπόκριση των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, υπήρξε εξαιρετικά θερμή, καθώς το 94,2% δήλωσε την πρόθεσή του να εφαρμόσει τις νέες δεξιότητες, ενώ το 85,65% αναγνώρισε την πρακτική χρησιμότητα των εργαλείων AI στην καθημερινή εργασία του. Επιπλέον, καταγράφηκε ποσοστό ικανοποίησης 90,6% για την ευκολία κατανόησης του περιεχομένου και 89,3% για τη συνολική εμπειρία του προγράμματος.

Μόλις σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας, με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας τους, με την εταιρεία Google, με επίκεντρο την εκπαίδευση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο ορίζοντας υλοποίησης της νέας φάσης προσδιορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου περισσότεροι εκπαιδευόμενοι να εμβαθύνουν ακόμα πιο πολύ στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό πως η παραπάνω συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση, με φορείς υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), με στρατηγικό στόχο πρωτίστως τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Πάντως, η νέα πρωτοβουλία υπουργείου και Google αναμένεται να εστιάσει από το 2026 και εξής στην περαιτέρω ενίσχυση πρακτικών δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εθνικές πολιτικές ψηφιακής διακυβέρνησης, όσο και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της AI. Έμφαση, δε, θα δοθεί σε δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα, τη διαχείριση πληροφορίας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

«Όλα αυτά τα χρόνια, επενδύουμε συστηματικά στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, με τα αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα και ενθαρρυντικά, όπως ιδιαίτερα υψηλή είναι και η αποδοχή των προγραμμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, προαναγγέλλοντας πως έως το τέλος του 2026 η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενσωματωθεί περαιτέρω στη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, τη λήψη αποφάσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Από την πλευρά της η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, εστίασε στους στρατηγικούς στόχους του υπουργείου απέναντι στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. «Πολύ έγκαιρα, ακόμη και εντός ΕΕ, με τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, «διαγνώσαμε» την ανάγκη για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, με τη συνδρομή ηγέτιδων εταιρειών του κλάδου κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, με ζητούμενα την κατανόηση και αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και την υποστήριξη της καθημερινής διοικητικής εργασίας και βέβαια με τελικό αποδέκτη τον πολίτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του».