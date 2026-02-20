Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (20/2/2026) το τμήμα της Αττικής Οδού στη σήραγγα «Λιοσίων», το οποίο παρέμενε κλειστό τις προηγούμενες ημέρες λόγω εργασιών συντήρησης.

Η επαναλειτουργία του δρόμου πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, γεγονός που συνέβαλε στην αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας στο δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα κλιμάκια των μηχανικών που επιθεώρησαν τη γέφυρα στην έξοδο της λεωφόρου Φυλής, απαιτείται η συνέχιση ορισμένων εργασιών υποστήριξης και συντήρησης και μετά την ερχόμενη Δευτέρα. Για τον λόγο αυτό, θα παραμένουν κλειστές μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας κατά διαστήματα, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από την Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), είχε αποκλειστεί για έκτακτες εργασίες συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (13/2).

Ο αποκλεισμός είχε προκαλέσει σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η κίνηση μεταφέρθηκε στο δυτικό οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τη Λεωφόρο Αθηνών και τις παράπλευρες οδούς.

Η κυκλοφορία και τα στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, συνολικά 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο δίκτυο Ασπροπύργου – Φυλής.

Παράλληλα, από τα διόδια Φυλής προς το Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα. Η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου συνέβαλε καθοριστικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή ειδικό σχέδιο διαχείρισης, με τη συμμετοχή αστυνομικών και τροχονόμων, καθώς και με την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.