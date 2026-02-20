Με αφορμή την κυκλοφορία τού πρώτου τους άλμπουμ με τίτλο «Σολ Δίαιτα», οι Κουαρτέτοιοι παρουσιάζουν την ομώνυμη μουσική παράσταση στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Την παράσταση προλογίζουν:

Άννα Βαγενά: Ηθοποιός Μίλτος Λογιάδης: Μαέστρος

Ανδρέας Πετρόπουλος: Δημοσιογράφος

Κώστας Κωστάκος (oldboy): Κριτικός κινηματογράφου και αρθρογράφος

Με παχουλά λογοπαίγνια και πειρά(γ)ματα της γλώσσας, «Οι Κουαρτέτοιοι», σε μουσική τού συνθέτη Νίκου Πλατύραχου και στίχους τής ηθοποιού Τίνας Γιωτοπούλου, συνθέτουν μια σατιρική μουσική παράσταση με τίτλο «Σολ Δίαιτα», τη σκηνοθετική επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Γιώργος Τζαβάρας. «Οι Κουαρτέτοιοι» δημιουργούν ιστορίες για όσα, καθημερινά, μας βασανίζουν και τις… σερβίρουν με χιούμορ μαριναρισμένο σε λίγη αυτοκαταστροφή και μια κουταλιά λίπους. Ακροβατούν με έναν θεατρικό τρόπο από τους έρωτες στις δίαιτες, από το tango στο ρεμπέτικο και από το swing στο… dining, δημιουργώντας ένα μεταθερμιδικό καμπαρέ.

«Οι Κουαρτέτοιοι», μας καλούν να μοιραστούμε εμπειρίες για μετωπικές συγκρούσεις με σοκολατόπιτες, να κάψουμε τα συναισθηματικά μας λίπη – χωρίς λύπη – και να διώξουμε τις έγνοιες για το “τι θα πει ο κόσμος”, χάνοντας μια για πάντα αυτό το βάρος από πάνω μας.

Συντελεστές Παράστασης

Νίκος Πλατύραχος: μουσική, ενορχηστρώσεις, πιάνο, φωνή

Τίνα Γιωτοπούλου: στίχοι, φωνή, κρουστά χειρός

Βασίλης Παναγιωτόπουλος: τρομπόνι, φωνή

Βαγγέλης Ζωγράφος: κοντραμπάσο

Γιώργος Τζαβάρας: σκηνοθετική επιμέλεια

Ποιοι είναι οι Κουαρτέτοιοι:

«Οι Κουαρτέτοιοι» είναι μια παρέα μουσικών και ηθοποιών που γράφουν ιστορίες για τις αγωνίες και τις ταλαιπωρίες μας και τις μετατρέπουν σε χιουμοριστικά τραγούδια. Μια διαφορετική καλλιτεχνική ομάδα που δε διστάζει να παίξει με προκαταλήψεις, προσδοκίες και την ίδια την «πείνα» του κοινού, την οποπια και καλύπτει με υποκατάστατα.

Πληροφορίες

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Τιμή εισιτήρίου: 15 ευρώ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sol-diaita-1/

To ψηφιακό άλμπουμ κυκλοφορεί από την MLK.

Είπαν για εμάς:

«…κάτι με γέλιο που σε τσιμπά σαν αλάτι στη γλώσσα, αφού κερνά ατάκες που ανοίγουν χαραμάδες στο συνηθισμένο∙ μικρές ανατροπές που περνούν μέσα από τις καθημερινές ορέξεις – για φαγητό, για πείραγμα, για εκείνο το σπαρακτικά λυτρωτικό γέλιο. Παράσταση ηδονιστική, με γλωσσοπλαστικές επικύψεις και ανατάσεις, γλυκά αναμνηστική σε μελωδίες γνωστές αλλά αλλιώς σερβισμένες, παιχνιδιάρα στον λόγο και την κίνηση. Κι η αγαπησιάρικη χημεία των συντελεστών φτάνει βς το κοινό και μας κάνει όλους μια παρέα…».

Joana Savvini

«…σχεδόν ξαφνιάστηκα από το πόσο ευφορικά πανέξυπνη αλλά και καίρια ήταν η παράσταση, γιατί καίρια δεν είναι μόνο τα βαρυσήμαντα (που έχει δηλαδή και τέτοια) αλλά κι εκείνα τα οποία θεωρούμε ελαφριά, ωστόσο μπορεί να μας βαραίνουν όσο τίποτα. Εξαιρετικά καλύτερης ποιότητας λογοπαίγνια όμως σχετικά με το βάρος, τα κιλά, τις δίαιτες και τις καταπιεσμένες επιθυμίες, μπορείτε να βρείτε στην παράσταση…»

Κώστας Κωστάκος

«Μια ευφάνταστη και ευρηματική αφήγηση μέσα από πρόζα και τραγούδια για τη σχέση μας με την τροφή και τον έρωτα, το σώμα μας και τις βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες μας. Οι στίχοι και τα λόγια της Τίνας Γιωτοπούλου είχαν τη δυνατότητα να αγγίζουν θέματα βαριά με έναν ανάλαφρο τρόπο, να περνούν μηνύματα χωρίς να σε σκοτεινιάζει η σκιά τους, και ενώ αγγίζονται ευαίσθητες χορδές, στο τέλος φεύγεις ξεκούραστος, με μια ζεστασιά να σε περιβάλλει, όπως όταν έχεις βρεθεί με καλή παρέα…»

Βιργινία Καραβάκου