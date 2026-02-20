H MG μπήκε δυναμικά στο 2026 με τα μοντέλα της να πατάνε γκάζι στην ελληνική αγορά με αξιοσημείωτες πωλήσεις. Ιδιαίτερα, στην κατηγορία των SUV το νέο MG ZS Max στέφθηκε πρώτο σε πωλήσεις τον περασμένο μήνα, με 292 πωλήσεις, προσπερνώντας ακόμη και το μπεστ σέλερ, το CH-R της Toyota. To νέο ZS Max Hybrid+ κρύβει έναν άσο στο μανίκι κάτω από το καπό του: το αποδοτικό υβριδικό σύνολο με τη συνδυαστική ισχύ των 197 ίππων και 465 Nm ροπής.

Το δυνατό ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής, ενώ ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λτ. κύκλου Atkinson φτάνει τους 102 ίππους και τα 128 Nm. Στην πράξη το νέο μοτέρ κάνει τα ταξίδια πιο άνετα και ιδίως πιο οικονομικά.

Η σπορ γραμμή του μοντέλου προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο μοντέλο της MG. Ειδικότερα, η μέση κατανάλωση κρατιέται κάτω από τα 4 λτ./100 χλμ., λόγω του ότι κινείται πολύ με τον ηλεκτροκινητήρα και το ρεύμα που παρέχει η αυτοφορτιζόμενη μπαταρία των 1,83 kWh. Επίσης, με εκπομπές CO2 113 γρ./χλμ. τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά και η είσοδος στον Δακτύλιο ελεύθερη καθημερινά.