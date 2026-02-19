Ο ΠΑΟΚ, παρά τις πολλές απουσίες, πάλεψε απέναντι στη Θέλτα αλλά ηττήθηκε 2-1 στην Τούμπα στο πρώτο ματς των playoffs του Europa League. Τώρα, η ομάδα του Βορρά θα προσπαθήσει να ανατρέψει το σκορ στη ρεβάνς στο «Μπαλαΐδος» την Πέμπτη 26/2.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο βοηθός του Ράζβαν Λουτσέσκου, Τζιανπάολο Καστορίνα, μίλησε στην Cosmote TV και τόνισε ότι η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου πρέπει να αποτελέσει οδηγό για την ομάδα ενόψει της ρεβάνς.

«Το γκολ που πετύχαμε μας δίνει κίνητρο για την πρόκριση. Στο πρώτο μέρος η Θέλτα ήταν αποτελεσματική, σκοράροντας από τις ευκαιρίες της, αλλά στο δεύτερο μέρος δείξαμε καλύτερο πρόσωπο, με περισσότερη ενέργεια και αποφασιστικότητα. Αυτή είναι η βάση για να πάμε στη ρεβάνς και να διεκδικήσουμε την πρόκριση», υπογράμμισε ο Καστορίνα.