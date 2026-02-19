Είναι από τις συμπτώσεις που τις λες και απίστευτες. Ο ίδιος διαιτητής. Στο ίδιο γήπεδο. Στην ίδια εστία. Τον ίδιο μήνα. Εστω και σε διαφορετική διοργάνωση, να μην καταλογίζει γκολ του Ολυμπιακού για τον ίδιο λόγο! Όχι επειδή ο σκόρερ είναι οφ-σάιντ αλλά επειδή έκρινε πως συμπαίκτης του επηρέαζε τη φάση.
Φεβρουάριος του ’23. Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι στο 0-0. Γέμισμα από το κέντρο προς την επίθεση των Ερυθρόλευκων, ο Ελ Αραμπί επιστρέφει και κάνει άλμα μαζί με μπακ των Πράσινων, κανείς δεν βρίσκει τη μπάλα που καταλήγει στον Μάριο Βρουσάι, έφοδος και από πλάγια το γκολ για τον Ολυμπιακό.
Πανηγυρισμοί από τους γηπεδούχους. Αλλά το VAR καλεί τον Πινέιρο, τον ρέφερι από την Πορτογαλία να δει τη φάση. Την κοιτά, την ξανακοιτά ο διαιτητής και «αποφασίζει» το ματς να λήξει ισόπαλο. Γιατί δεν μετρά το γκολ του Βρουσάι και έως το τέλος, ελάχιστα λεπτά έμειναν, τίποτα δεν άλλαξε και ήρθε το 0-0.
Οφ-σάιντ θεωρήθηκε ο Ελ Αραμπί, πως «έπαιξε» ο σέντερ φορ.
Τώρα, στο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Λεβερκούζεν. Χτύπημα φάουλ από τον Ροντινέι, γκολ με το κεφάλι καταπληκτικό ο Ελ Κααμπί, αλλά είναι εκτεθειμένος ο Ταρέμι. Με τα πολλά και ενώ «μίλησε» με το VAR o Πινέιρο, ξανά κρίθηκε πως ο επιθετικός επηρέαζε τη φάση και το οπτικό πεδίο του γκολκίπερ, το γκολ δεν μέτρησε, το 0-0 παρέμεινε προς στιγμήν και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
